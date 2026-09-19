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iskolakezdési támogatás

Fontos részletek derültek ki az 50 ezer forintos iskolakezdési támogatásról

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Nem csak füzetre és tollra lehet elkölteni az érkező 50 ezer forintot. Az iskolakezdési támogatásból ruhára, vitaminra és egyes műszaki cikkekre is juthat.
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Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részéről. Az utalványokat november 30-ig juttatják el a 400 ezer jogosult gyermek családjához, és a pénzt nemcsak tanszerekre lehet majd elkölteni.

Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részéről.
Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részéről Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Hamarosan érkezik az iskolakezdési támogatás következő részlete

A kormány közleménye szerint az utalványból az iskolai felszerelések és papír-írószerek mellett ruházati cikkeket, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, egyes digitális és műszaki cikkeket, valamint fejlesztőjátékokat is lehet vásárolni.

Az 50 ezer forintos összeget több címletben kézbesítik. A családok 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos utalványt kapnak. Magyar Éva kormányszóvivő szerint erre azért van szükség, hogy a támogatást egyenlően meg lehessen osztani azok között a szülők között, akik felváltva gondozzák gyermeküket.

Március közepéig lehet elkölteni az utalványokat

Ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, az utalványokat további tíz munkanapig lehet átvenni a postán. A családok 2027. március 15-ig használhatják fel azokat, a kereskedők pedig 2027. május 15-ig válthatják be az utalványokat a számlavezető bankjuknál.

A kormány arról is tájékoztatott, hogy azok is megkapják pótlólag a támogatás első, 50 ezer forintos részét, akikhez adminisztrációs hiba miatt nem jutott el. A Pénzügyminisztérium szerint 6642 jogosult maradt ki a korábbi kifizetésből.

A kabinet nyáron döntött arról, hogy összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít 400 ezer rászoruló gyermek családjának. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén fizették ki.

További részletek a magyar kormány honlapján.

 

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