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iskolakezdési támogatás

Újabb 50 ezer forint érkezik a családoknak – erre a határidőre nagyon kell figyelni

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Augusztus végén már megérkezett az iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részlete, novemberben pedig érkezik a második részlet is. Egyes érintetteknek azonban szeptember 20-áig ellenőrizniük kell a lakcímadataikat, hogy az utalvány biztosan a megfelelő címre érkezzen.
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iskolakezdési támogatásKátai-Németh Vilmostámogatásforint

Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részlete. Egyes érintetteknek azonban már szeptember 20-áig van teendőjük, hogy az utalvány biztosan a megfelelő címre érkezzen.

Szeptember 20-áig ellenőrizniük kell a lakcímüket egyes családoknak, hogy novemberben megérkezzen az iskolakezdési támogatás második része.
Szeptember 20-áig ellenőrizniük kell a lakcímüket egyes családoknak, hogy novemberben megérkezzen az iskolakezdési támogatás második része (A képen Kátai-Németh Vilmos) Fotó: Hatlaczki Balázs

Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter közölte, hogy azoknak érdemes ellenőrizniük a Magyar Államkincstár rendszerében szereplő lakcímüket, akik az első részletet bankszámlára kapták, azóta azonban elköltöztek. Ha a nyilvántartott cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, a változást szeptember 20-áig kell bejelenteni.

 Az érintettek az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak az adatokról.

Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része

Akik az első 50 ezer forintot postai úton kapták meg, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének. A támogatás automatikus, külön igényelni nem kell, és nem terheli adó. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították.

 

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