Magyar Péter bejelentette, vidékfejlesztési programot indít a kormány – kövesse élőben a parlamenti ülést az Origón

Elkezdődött az Országgyűlés őszi ülésszakának második ülése, a képviselők előtt pedig ezúttal is több fontos ügy szerepel. Az ülést ezúttal Hallerné Nagy Anikó vezeti, aki közölte: Forsthoffer Ágnes döntése értelmében Toroczkai Lászlót a hétfői beszéde miatt kizárják a mai ülésről, csak a szavazásokon vehet részt. Ezután az ülés a képviselők a büntetés-végrehajtás napjáról szóló megemlékezéssel folytatódott, majd Magyar Péter napirend előtti felszólalása következett.

Folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka, a képviselők előtt pedig ezúttal is több fontos ügy szerepel (Fotó: Mediaworks)

A miniszterelnök beszédének címe „A magyar vidékért”. Kezdetnek felsorolta a kampányban tett vállalásokat, majd bejelentette: elindítják a Szent István Vidékfejlesztési Programot. Felidézte, az Orbán-kormányok csak ígérték a fejlesztéseket, de amint megnyerték az