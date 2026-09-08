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Magyar Péter bejelentette, vidékfejlesztési programot indít a kormány – kövesse élőben a parlamenti ülést az Origón

parlament

Magyar Péter bejelentette, vidékfejlesztési programot indít a kormány – kövesse élőben a parlamenti ülést az Origón

12 perce
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Kedden 9 órakor folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka, a képviselők előtt pedig ezúttal is számos fontos ügy szerepel. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt felszólal, a parlament pedig többek között a Független Közmédia Testület vezetőiről, Szentkirályi Alexandra és Latorcai Csaba mentelmi ügyéről, valamint a 2026-os költségvetés módosításáról is tárgyal.
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parlamentOrszággyűlésTisza-kormány

Elkezdődött az Országgyűlés őszi ülésszakának második ülése, a képviselők előtt pedig ezúttal is több fontos ügy szerepel. Az ülést ezúttal Hallerné Nagy Anikó vezeti, aki közölte: Forsthoffer Ágnes döntése értelmében Toroczkai Lászlót a hétfői beszéde miatt kizárják a mai ülésről, csak a szavazásokon vehet részt. Ezután az ülés a képviselők a büntetés-végrehajtás napjáról szóló megemlékezéssel folytatódott, majd Magyar Péter napirend előtti felszólalása következett.

Folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka, a képviselők előtt pedig ezúttal is több fontos ügy szerepel (Fotó: Mediaworks)
Folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka, a képviselők előtt pedig ezúttal is több fontos ügy szerepel (Fotó: Mediaworks)

A miniszterelnök beszédének címe „A magyar vidékért”. Kezdetnek felsorolta a kampányban tett vállalásokat, majd bejelentette: elindítják a Szent István Vidékfejlesztési Programot. Felidézte, az Orbán-kormányok csak ígérték a fejlesztéseket, de amint megnyerték az 

 

 

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