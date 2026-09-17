Jakab Péter visszatér a közéletbe, ott folytatja, ahol elkezdte

Visszatért a miskolci közgyűlésbe Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke, aki korábban a Jobbik elnöki tisztségét is betöltötte. A politikus csütörtök reggel, a napirendi pontok tárgyalása előtt tette le esküjét a képviselő-testület előtt.

Visszatért a közéletbe Jakab Péter (Forrás: facebook/Jakab Péter)

Jakab Péter ismét a miskolci közgyűlésben dolgozik

Jakab Péter a Nép Pártján képviselői helyét Iski Csabától veszi át, aki lemondott mandátumáról. A politikus augusztus 28-án jelentette be, hogy visszatér Miskolc közgyűlésébe, ahol politikai pályafutását kezdte.

Visszatérek! Nem, nem a parlamentbe, oda nem tudok. A Tisza-kormány első 100 napja után azonban a Nép Pártján közössége úgy döntött, van még feladatom, így visszatérek oda, ahol a politikát kezdtem”

– írta közösségi oldalán.

Jakab a 2026-os országgyűlési választáson a Demokratikus Koalíció jelöltjeként indult, de nem szerzett parlamenti mandátumot. A miskolci központú választókerületben 2,06 százalékot ért el. A Nép Pártján vezetője így ismét helyi szinten politizálhat, miközben a miskolci közgyűlés őszi ülésszakán többek között költségvetési és közterületi ügyek is napirendre kerültek.