A Tisza-kormány erőltetett klimatizálási programja miatt mehetett tönkre a János kórház MR-készüléke

„Mister Hegedűs a Madách Színházban bohóckodik, illetve az én évekkel ezelőtti belső levelezésemet olvasgatja, miközben a Szent János kórházban az áramingadozás miatt még augusztusban meghibásodott MR készüléket azóta sem sikerült megjavítani” – számolt be közösségi oldalán Takács Péter fideszes képviselő, egykori egészségügyi államtitkár.

Augusztus óta nem működik a János kórház MR-készüléke (Fotó: Polyák Attila)

Mint ismert, augusztus óta nem használható a János kórház MR-készüléke, ezért a vizsgálatra szoruló páciensek egy részét más egészségügyi intézményekbe irányítják. A radiológiai osztály vezetője az RTL Híradónak azt mondta, feltételezésük szerint áramingadozás állhat a berendezés meghibásodásának hátterében.

Nem a jó szándék hiánya miatt maradt el korábban a klimatizálás

Takács Péter szerint az egészségügy területén a Tisza kormányzásának első öt hónapjában egyetlen látványos intézkedést hajtottak végre: 3,6 milliárd forintos erőltetett klímásításba kezdtek. „De még ezt sem tudták jól csinálni” – fűzte hozzá a képviselő, majd kifejtette: sok kórházat vontak be, de kevés helyen építettek ki komoly légtechnikát. Ahelyett ugyanis, hogy a kész tervekkel bíró, az előző kormány által megkezdett programot folytatták volna, telepakolták a kórházakat Split klímákkal.

Mi szóltunk előre. Figyelmeztettük őket, hogy ezek sem infekció-kontroll szempontjából nem mindenhol megfelelők kórházi körülmények közt, sem az elektromos hálózat nem bírja ezt a terhelést. Két éve, amikor a klímákkal támadtak, egyértelműen elmagyaráztam: nem a szándék vagy az anyagi erőforrás a gátja a klimatizált kórtermek bővítésének

– emlékeztetett.

A képviselő rámutatott, egyszerűen az elektromos hálózat nem bírná a terhelést, összeomolhat a kórház elektromos hálózata és veszélybe kerülne a betegellátás, ha nem lennének tekintettel a betáp maximális terhelhetőségére. Először a szolgáltató oldalán kell megtenni a bővítést, utána jöhet a kórházi oldal.

Takács Péter válaszokat vár a János kórház ügyében

Magyar Péter politikai akarata és Hegedűs Zsolt dilettantizmusa azonban felülírták a józan ész és a fizika törvényeit – közölte a fideszes képviselő. Szerinte így történt, hogy a Szent János kórház 800 amper maximumra tervezett trafóállomásán az erőltetett klímatelepítés miatt majdnem 1200 amper terhelés jelentkezett, ezért borítékolható volt a meghibásodás.