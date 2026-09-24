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egészségügy

A Tisza-kormány erőltetett klimatizálási programja miatt mehetett tönkre a János kórház MR-készüléke

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Borítékolható volt a meghibásodás – állapította meg Takács Péter a Tisza-kormány első egészségügyi intézkedései kapcsán. Az új kabinet a kórházakban 3,6 milliárd forintos klímásításba kezdett, ám a János kórházban nyár óta nem működik az MR-készülék, vélhetően az elektromos hálózat túlterhelése miatt.
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egészségügyHegedűs ZsoltSzent János KórházMRTakács PéterTisza-kormányklíma

„Mister Hegedűs a Madách Színházban bohóckodik, illetve az én évekkel ezelőtti belső levelezésemet olvasgatja, miközben a Szent János kórházban az áramingadozás miatt még augusztusban meghibásodott MR készüléket azóta sem sikerült megjavítani” – számolt be közösségi oldalán Takács Péter fideszes képviselő, egykori egészségügyi államtitkár.

Augusztus óta nem működik a János kórház MR-készüléke
Augusztus óta nem működik a János kórház MR-készüléke (Fotó: Polyák Attila)

Mint ismert, augusztus óta nem használható a János kórház MR-készüléke, ezért a vizsgálatra szoruló páciensek egy részét más egészségügyi intézményekbe irányítják. A radiológiai osztály vezetője az RTL Híradónak azt mondta, feltételezésük szerint áramingadozás állhat a berendezés meghibásodásának hátterében.

Nem a jó szándék hiánya miatt maradt el korábban a klimatizálás

Takács Péter szerint az egészségügy területén a Tisza kormányzásának első öt hónapjában egyetlen látványos intézkedést hajtottak végre: 3,6 milliárd forintos erőltetett klímásításba kezdtek. „De még ezt sem tudták jól csinálni” – fűzte hozzá a képviselő, majd kifejtette: sok kórházat vontak be, de kevés helyen építettek ki komoly légtechnikát. Ahelyett ugyanis, hogy a kész tervekkel bíró, az előző kormány által megkezdett programot folytatták volna, telepakolták a kórházakat Split klímákkal.

Mi szóltunk előre. Figyelmeztettük őket, hogy ezek sem infekció-kontroll szempontjából nem mindenhol megfelelők kórházi körülmények közt, sem az elektromos hálózat nem bírja ezt a terhelést. Két éve, amikor a klímákkal támadtak, egyértelműen elmagyaráztam: nem a szándék vagy az anyagi erőforrás a gátja a klimatizált kórtermek bővítésének

– emlékeztetett.

A képviselő rámutatott, egyszerűen az elektromos hálózat nem bírná a terhelést, összeomolhat a kórház elektromos hálózata és veszélybe kerülne a betegellátás, ha nem lennének tekintettel a betáp maximális terhelhetőségére. Először a szolgáltató oldalán kell megtenni a bővítést, utána jöhet a kórházi oldal.

Takács Péter válaszokat vár a János kórház ügyében

Magyar Péter politikai akarata és Hegedűs Zsolt dilettantizmusa azonban felülírták a józan ész és a fizika törvényeit – közölte a fideszes képviselő. Szerinte így történt, hogy a Szent János kórház 800 amper maximumra tervezett trafóállomásán az erőltetett klímatelepítés miatt majdnem 1200 amper terhelés jelentkezett, ezért borítékolható volt a meghibásodás.

Takács Péter az alábbi alábbi kérdésekben várja Hegedűs Zsolt válaszait:

  • Összefüggésben van-e az áramingadozás a belső hálózat túlterhelésével?
  • Milyen egyéb készülékekben, mely épületekben keletkezett kár?
  • Történt-e az áramingadozás alatt vagy következtében személyi sérülés akár beteg, akár dolgozó esetében?
  • Mennyivel növekedett meg a várakozási idő a kiesett készülékek miatt? Mikorra lesznek képesek helyreállítani a normál üzemet?
  • Mekkora a keletkezett kár összege?
  • Ki a felelős azért, hogy ez megtörténhetett?
  • Kizárólag a Szent János kórházban okozott-e eddig kárt a hozzá nem értésük vagy több kórházban is előjöttek-e a bajok a túlterhelés miatt?
  • Felmérték-e, hogy melyik kórházakban áll fenn hasonló kockázat a felelőtlenül kivitelezett klímásítás miatt?

„Az ágazatirányítás egy szakma. Nem értettek hozzá 5-6 éve sem, amikor a Covid-védekezés miatt támadtak, nem értettek hozzá 2 éve, amikor hőmérőzéssel hergeltek a kórházakban, és nem értenek hozzá most sem!” – szögezte le Takács Péter.


 

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