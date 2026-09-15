Reagált Jellinek Dániel cége, meggyőződésük, hogy a vezérigazgatójuk ártatlan

Ahogy arról az Origo is beszámolt, kedd délelőtt előállították Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. A hírről Galgóczy Ferenc civil oknyomozó számolt be, akit idén májusban hallgattak meg tanúként a Volánbusz-ügyben, majd Magyar Péter miniszterelnök is írt róla közösségi oldalán.

Reagált Jellinek Dániel előállítására az Indotek Group, meggyőződésük, hogy a vezérigazgatójuk ártatlan (Forrás: Indotek Group)

A Központi Nyomozó Főügyészség is megszólalt az ügyben, közleményükben azt írták, „önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre”. A büntetőeljárás tárgya a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügy.

Az ügyben az Index megkereséssel fordult a Jellinek Dániel vezette Indotek Grouphoz, amely szintén közleménnyel reagált. A hírportálnak azt írták, a vezérigazgatót szeptember 15-én reggel a rendőrség előállította, annak ellenére, hogy – állításuk szerint – szeptember 10-én önként eleget tett az Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) idézésének, és azóta is folyamatosan elérhető a hatóságok számára.

Hangsúlyozták, Jellinek Dániel továbbra is mindenben együttműködik a hatóságokkal, ugyanakkor leszögezték:

állításuk szerint Jellinek Dániel az érintett üggyel összefüggésben semmilyen bűncselekményt nem követett el.

„Bízunk abban, hogy a vizsgálat ugyanerre a következtetésre jut, és a büntetőeljárás az ő vonatkozásában hamarosan lezárul. A vizsgálat az Indotek Group társaságait és vagyonelemeit nem érinti, a cégcsoport működése zavartalan” – írták.

Több piaci szereplő állítja, Jellinek nem követett el bűncselekményt

Az Index piaci forrásokból is úgy értesült, hogy Jellinek Dániel korábban eleget tett a hatósági idézésnek, vallomást tett, az eljárás során végig elérhető maradt, és együttműködött a hatóságokkal. Erre tekintettel a hírportál forrásai aránytalannak és szükségtelenül demonstratívnak tartják a vele szemben alkalmazott mostani intézkedést, különösen azért, mert tudomásuk szerint nem merült fel olyan új körülmény, amely ezt indokolta volna.