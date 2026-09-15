Magyar Péter bejelentése után megszólalt az ügyészség, kiderült milyen ügyet vizsgálnak

Közleményt adott ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), miután Magyar Péter kora délután közösségi oldalán bejelentette: „A nyomozók előállították Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját”. A parlamentben a kormányfő annyit tett még hozzá, hogy az előállítást az ügyészség végezte, és Szivek Norbert esetében egy „nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyről van szó”.

A KNYF szerint a Volánbusz személyszállítási szolgáltatásaihoz és autóbusz beszerzéseihez kapcsolódó milliárdos vesztegetési ügyben folyik nyomozás, amelyben már három embert őrizetbe vettek. Magyar Péter kora délután közösségi oldalán bejelentette: „A nyomozók előállították az egyik leggazdagabb magyar, Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját”. A kép illusztráció (Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook)

A közlemény szerint a KNYF „önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre”. A büntetőeljárás tárgya a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügy.

Több szerv is részt vett a túlárazott az akcióban

Az akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, amelyben

a Nemzeti Védelmi Szolgálat,

a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatalának munkatársai,

valamint a Készenléti Rendőrség rendészeti állománya is közreműködik.

Mint írták, az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg négy személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség három személyt vett őrizetbe. „Az ügyben a nyomozó főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt 2026. május 15-e óta folytat saját erős felderítést, mely a megalapozott gyanú közölhetőségét eredményezte.A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről további adat nem közölhető” – zárta közleményét a KNYF.