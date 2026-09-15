Jellinek Dániel előállítása után Magyar Péter ingatlanügye is előkerült

Előállították Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet kedd délelőtt, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök, majd nem sokkal később a Központi Nyomozó Főügyészség is kiadott egy közleményt, amelyben közölték: a Volánbusz személyszállítási szolgáltatásaihoz és autóbusz beszerzéseihez kapcsolódó milliárdos vesztegetési ügyben folyik nyomozás, három embert vettek őrizetbe.

Jellinek Dániel volt Magyar Péter pesti ingatlanának vásárlója (Fotó: Markovics Gábor)

A Vadhajtások emlékeztetett arra, hogy az ügynek van egy olyan aspektusa is, amely eddig elkerülte a nyilvánosság figyelmét: Jellinek volt Magyar Péter pesti ingatlanának vásárlója. Erre először Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke hívta fel a figyelmet még márciusban, aki szerint Jellinek valamiért túlárazottan vette meg az ingatlant. Feljelentést is tett az ügyben.

Hogy talált egymásra az ingatlanmágnás Jellinek Dániel, és Magyar Péter?

– tette fel a kérdést az Országgyűlésben a pártelnök.

Toroczkai azt állította, hogy Jellinek Dániel egyik strómanjának cége a piaci árnál 30 millió forinttal magasabb összegért vásárolta meg az érintett lakást. Magyar Péter a parlamentben Toroczkai László felszólalására reagálva kijelentette, hogy lakásügye teljesen átlátható volt, és szerinte nem ezzel kellene foglalkozni. „Önt nem azért küldték ide, hogy az én lakásommal foglalkozzon már sokadszorra”.