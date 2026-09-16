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Magyar Péter

Döntött a kormány: eltörlik az 5000 forintos kamarai hozzájárulást

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Bejegyzést tett közzé Magyar Péter miniszterelnök a hivatalos Facebook-oldalán, amelyben a kormány legújabb döntéséről számol be. A bejelentés értelmében eltörlik az 5000 forintos kamarai hozzájárulást.
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Magyar PéterMagyar Kereskedelmi és Iparkamarakamarai hozzájárulás

Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos kamarai hozzájárulást – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök

kamarai hozzájárulás
5000 forint jelenleg a kamarai hozzájárulást - Fotó: Adrián Zoltán - Origo

A kormányfő közlése szerint az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak jelent segítséget.

Magyar Péter bejegyzésében azt írta, a kormány már meghozta a döntést a kötelező befizetés megszüntetéséről. A részletszabályokról és a változás hatálybalépésének időpontjáról a közlés nem tartalmazott további információt.

A kamarai hozzájárulás megszűnik, de visszatér a régi kata?

Az Origo arról írt június elején, hogy a vállalkozói szektorban továbbra is jelentős az igény a korábbi katarendszer visszaállítására, ugyanakkor több olyan reformjavaslat is napirendre került, amelyek mérsékelhetik a visszaélések kockázatát. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elkészítette és megküldte a Pénzügyminisztériumnak a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) lehetséges újraszabályozásáról szóló szakmai vitaanyagát.

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