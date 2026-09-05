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Kapitány István

Bejelentést tett Kapitány István, közel 800 magyar vállalkozás juthat 10 millió forinthoz

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Összesen 8 milliárd forintnyi forrást mozgósít a kormány a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programban a már benyújtott pályázatok támogatására. Kapitány István közlése szerint az 5+5 konstrukcióban csaknem 800 magyar vállalkozás kaphat egyenként 10 millió forintos fejlesztési lehetőséget, amelyből új eszközöket és technológiákat is vásárolhatnak.
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Kapitány IstvángazdaságTisza-kormány

Döntött a kormány, elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programban  – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter azt mondta, közel nyolcszáz magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz.

Kapitány István bejelentette, elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programban (Forrás: Facebook)
Kapitány István bejelentette, elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programban (Forrás: Facebook)

A programban 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A miniszter szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH Start Hitelből és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent.

– A benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. Vagyis ezek a források döntő részben vidéki éttermekhez és cukrászdákhoz, helyi vállalkozásokhoz kerülhetnek. Ez nem csak turizmuspolitika. Ez vidékfejlesztés és gazdaságfejlesztés is egyben. Helyi munkahelyeket, beruházásokat és erősebb helyi gazdaságot jelent – mondta a tárcavezető, hangsúlyozva: a forrásból új gépeket és eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. 

A célunk világos: egy átlátható és versenyképes turizmusfejlesztési stratégia mentén a rendelkezésre álló források gyorsabb és hatékonyabb eljuttatása azokhoz a magyar vállalkozásokhoz, amelyek valóban fejleszteni, beruházni és munkahelyeket megtartani akarnak

– zárta bejelentését Kapitány István.

 

 

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