Kapitány István: Magyarország leválik 2027 októberére az orosz gázról

A gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában az orosz energiáról való leválás mellett a rezsicsökkentésről, a Paks II. beruházás jövőjéről, a dízeltámogatásról, a kis- és középvállalkozások támogatásáról, valamint a vagyonadóról is beszélt. Kapitány István szerint Magyarország fizikai gázellátása biztosított, és a megfelelő alternatív források rendelkezésre állnak ahhoz, hogy 2027 októberére orosz gáz nélkül is működjön az ellátás.

Kapitány István szerint Magyarország 2027 októberére megoldhatja az orosz gáz kiváltását (Fotó: Facebook/Kapitány István)

Kapitány István szerint 2027 októberére megoldható az orosz gáz kiváltása

A miniszter arról beszélt, hogy Magyarország gáztárolóinak töltöttsége megfelelő, a fizikai gázellátással nincs probléma, az ország pedig több irányból is képes gázt beszerezni. A miniszter szerint az orosz gáz eddigi meghatározó szerepe elsősorban azért alakult ki, mert ez a beszerzési konstrukció volt a leggazdaságosabb.

A miniszter ugyanakkor nem árulta el, hogy az elmúlt hónapokban pontosan mennyivel csökkent Magyarország orosz gázimporttól való függősége. Azt viszont kijelentette, hogy

ha a jelenlegi folyamatok a várakozásoknak megfelelően alakulnak, akkor jövő októberre más, nem orosz forrásokból is meg lesz oldva Magyarország gázellátása.

A Portfolio beszámolója szerint a kormány közben az energiaimport arányának további csökkentését és az energiatárolási kapacitások jelentős bővítését is tervezi. A kőolaj esetében szintén keresik az alternatív megoldásokat. Kapitány István szerint a horvát partnerrel már megkezdődtek a tárgyalások az Adria-vezeték teljes kapacitásának kihasználásáról.

A bejelentés különösen azért figyelemre méltó, mert korábban Magyar Péter még másképpen beszélt az orosz energiáról. A Tisza Párt elnöke februárban a 444-nek adott interjújában azt mondta, hogy „Fidesz-propaganda”, miszerint a Tisza le akar válni az orosz gázról, és arról is beszélt, hogy 2027-re nem kell és nem is lehet lemondani az orosz gázról. Kapitány István ezzel szemben most már arról beszél, hogy az uniós céldátumra megoldható lesz az orosz gáz nélküli magyar ellátás.

A miniszter korábban, még januárban is a diverzifikált energiaellátás szükségességéről beszélt, és azt mondta, hogy technikailag megoldható az orosz gázról és kőolajról való leválás.