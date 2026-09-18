Kapitány István: Magyarország leválik 2027 októberére az orosz gázról

A gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában az orosz energiáról való leválás mellett a rezsicsökkentésről, a Paks II. beruházás jövőjéről, a dízeltámogatásról, a kis- és középvállalkozások támogatásáról, valamint a vagyonadóról is beszélt. Kapitány István szerint Magyarország fizikai gázellátása biztosított, és a megfelelő alternatív források rendelkezésre állnak ahhoz, hogy 2027 októberére orosz gáz nélkül is működjön az ellátás.
Kapitány István szerint 2027 októberére megoldható az orosz gáz kiváltása
A miniszter arról beszélt, hogy Magyarország gáztárolóinak töltöttsége megfelelő, a fizikai gázellátással nincs probléma, az ország pedig több irányból is képes gázt beszerezni. A miniszter szerint az orosz gáz eddigi meghatározó szerepe elsősorban azért alakult ki, mert ez a beszerzési konstrukció volt a leggazdaságosabb.
A miniszter ugyanakkor nem árulta el, hogy az elmúlt hónapokban pontosan mennyivel csökkent Magyarország orosz gázimporttól való függősége. Azt viszont kijelentette, hogy
ha a jelenlegi folyamatok a várakozásoknak megfelelően alakulnak, akkor jövő októberre más, nem orosz forrásokból is meg lesz oldva Magyarország gázellátása.
A Portfolio beszámolója szerint a kormány közben az energiaimport arányának további csökkentését és az energiatárolási kapacitások jelentős bővítését is tervezi. A kőolaj esetében szintén keresik az alternatív megoldásokat. Kapitány István szerint a horvát partnerrel már megkezdődtek a tárgyalások az Adria-vezeték teljes kapacitásának kihasználásáról.
A bejelentés különösen azért figyelemre méltó, mert korábban Magyar Péter még másképpen beszélt az orosz energiáról. A Tisza Párt elnöke februárban a 444-nek adott interjújában azt mondta, hogy „Fidesz-propaganda”, miszerint a Tisza le akar válni az orosz gázról, és arról is beszélt, hogy 2027-re nem kell és nem is lehet lemondani az orosz gázról. Kapitány István ezzel szemben most már arról beszél, hogy az uniós céldátumra megoldható lesz az orosz gáz nélküli magyar ellátás.
A miniszter korábban, még januárban is a diverzifikált energiaellátás szükségességéről beszélt, és azt mondta, hogy technikailag megoldható az orosz gázról és kőolajról való leválás.
Kapitány István év végéig lezárná Paks II. felülvizsgálatát
Jelentős döntés készül Paks II. ügyében is.
Kapitány István szerint év végéig befejezik a beruházás felülvizsgálatát, majd eldöntik, hogy szükség van-e az új paksi reaktorokra a magyar energiarendszerben. A vizsgálat nemcsak a szerződésekre, hanem a projekt üzleti modelljére és a beruházás energiamixben betöltött szerepére is kiterjed.
Kapitány szerint a magyar energiatermelés helyzete jelentősen megváltozott az elmúlt években. A napenergia-kapacitás már meghaladja a 8000 megawattot, ugyanakkor az energiatárolás továbbra is komoly hiányosság. Ezért a következő időszakban jelentősen növelnék a tárolási kapacitásokat. A Paks I. atomerőmű esetében szintén vizsgálják az üzemidő meghosszabbítását. A cél az lehet, hogy 2032-től további húsz évig működhessen az erőmű.
A miniszter a klímaváltozás miatt az energiarendszer alkalmazkodását is fontosnak nevezte. Szerinte a megújuló energia, a szélenergia és az épületek energiahatékonyságának fejlesztése egyaránt szükséges, miközben az idei alacsony dunai vízállás megmutatta, hogy az energiarendszernek az eddiginél jobban fel kell készülnie a szélsőséges időjárási helyzetekre.
A rezsicsökkentés helyett az olcsóbb energia lehet a kulcs
A rezsicsökkentés jövőjéről Kapitány István azt mondta,
elsősorban az energia árának csökkentésében gondolkodnak.
Ehhez szerinte olcsó nap- és szélenergiára, megfelelő energiatárolókra és kisebb importkitettségre van szükség. A miniszter szerint Magyarországnak akkor kellene energiát exportálnia, amikor azt magasabb áron lehet értékesíteni. Az ehhez szükséges fejlesztésekhez az uniós forrásokat is felhasználnák.
A dízeltámogatásról Kapitány azt mondta, hogy
a havi ötezer forintos támogatás lényegesen kisebb költséget jelent a költségvetésnek, mint a korábbi védett üzemanyagár.
Elmondása szerint a korábbi rendszer havi mintegy 50 milliárd forintba került, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintos kiadást jelenthet. A támogatást célzottan azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak.
A kkv-k termelékenységét is növelnék
A gazdaságpolitika másik fontos iránya a kis- és középvállalkozások megerősítése lehet. Kapitány István szerint Magyarországon az elmúlt 16 évben nem sikerült megfelelően megerősíteni a kkv-kat, miközben támogatásokra jelentős összegek jutottak. A miniszter szerint a jövőben azt is vizsgálni kell, hogy a támogatások valóban növelik-e az adott vállalkozás termelékenységét. A cél az, hogy minél több magyar kis- és középvállalkozás tudjon beszállítóként bekapcsolódni a hazai értékláncokba.
Kapitány István a saját vagyonadója megfizetéséről is beszélt
A vagyonadó kapcsán a miniszter elmondta, hogy
ő maga is az érintettek közé fog tartozni, ennek ellenére „nagy örömmel fogja befizetni” az adót. Érvelése szerint mivel Magyarországon a személyi jövedelemadó és a társasági adó kulcsa sem számít magasnak, a jelentős vagyonnal rendelkező embereknek társadalmi hozzájárulásként kell tekinteniük a vagyonadóra.
A miniszter egyúttal a magyar közigazgatás működéséről is beszélt. Elmondása szerint a korábbi nagyvállalati vezetői munkájához képest meglepte a magyar államigazgatásban tapasztalható papíralapú kommunikáció, valamint az, hogy sok döntésben rendkívül sok ember vesz részt.