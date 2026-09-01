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Kapitány István

Kapitány István: Újra megnyílik az út a szélerőművek előtt Magyarországon

52 perce
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Hosszú évek után ismét lehetőség nyílik új szélerőművek fejlesztésére Magyarországon, az első pályázati körben több mint 700 megawattnyi új kapacitás előtt nyitják meg az utat – erről számolt be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint a beruházásokat magántőkéből valósítják meg, miközben az állam a hálózatfejlesztéssel és a szabályozási környezet kialakításával teremti meg a feltételeket.
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Kapitány IstvánpályázatszélerőműTisza-kormány

Kapitány István videóban jelentette be, hogy új szélerőművi kapacitások létesítése előtt nyitják meg az utat Magyarországon. A cél olyan beruházások megvalósítása, amelyek erősítik az ország energiarendszerét, munkát és megrendelést adnak a magyar vállalkozásoknak, valamint a fejlesztéseknek helyet adó települések is profitálhatnak belőlük.

Kapitány István szerint a beruházásokat magántőke finanszírozza, miközben a fejlesztésekből a magyar vállalkozások és a helyi közösségek is profitálhatnak (Forrás: Facebook/Kapitány István)
Kapitány István szerint a beruházásokat magántőke finanszírozza, miközben a fejlesztésekből a magyar vállalkozások és a helyi közösségek is profitálhatnak (Forrás: Facebook/Kapitány István)

Kapitány István: Több mint 700 megawattnyi kapacitás előtt nyílik meg az út

Az első pályázati körben hat járásban, kilenc hálózati csomóponton összesen 702 megavolt-amper új hálózati betáplálási kapacitást pályáztatnak meg. 

A pályázatokat szeptember 4. és október 30. között lehet benyújtani, az eredményhirdetés határideje december 13.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy ez nem támogatási program: a szélerőművek megépítéséhez sem uniós, sem magyar költségvetési támogatást nem osztanak, a beruházásokat magántőke finanszírozza. Az állam feladata a kiszámítható szabályozási környezet és a szükséges hálózati feltételek biztosítása.

A rendszerben azt is korlátozzák, hogy egyetlen vállalatcsoport túl nagy részt szerezzen a rendelkezésre álló kapacitásból. Egy vállalatcsoport legfeljebb 200 MVA kapacitást szerezhet, egy hálózati csomóponton pedig legfeljebb 100 MVA-t.

Hosszú távon 4000 megawattnyi új kapacitással számolnak

A mostani pályázat Kapitány István szerint csak az első lépés. A cél, hogy a magyar szélenergia-fejlesztések kiszámítható pályán induljanak újra: 2027 és 2030 között összesen legalább 4000 megawattnyi szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik.

A fejlesztések az energiarendszer több lábon állását is szolgálhatják. A szélenergia a napenergiát kiegészítve olyan időszakokban is termelhet villamos energiát, amikor a naperőművek teljesítménye alacsonyabb. A tervek szerint az atomenergia, a gázerőművek és az energiatárolás mellett a szélenergia is része lesz a több lábon álló magyar energiamixnek.

A települések és a magyar vállalkozások is profitálhatnak

A program egyik fontos eleme, hogy a fejlesztéseknek helyet adó települések közvetlenül is részesüljenek a beruházásokból. A pályázatok értékelésében jelentős súlyt kap a helyi pénzügyi hozzájárulás: egy 100 megawattos beruházásnál ez akár 5 millió euró, vagyis mintegy 1,8 milliárd forint egyszeri hozzájárulást is jelenthet.

Emellett a termelés után folyamatos helyi pénzügyi hozzájárulással is számolnak. A pályázóknak továbbá lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy magyar megújuló energiaközösségek a hálózati betáplálási jogosultságot birtokló társaságban tulajdonrészt szerezhessenek.

A kormány célja a hazai hozzáadott érték növelése is. Kapitány István szerint minél több magyar vállalkozásnak kell lehetőséget kapnia arra, hogy bekapcsolódjon a beruházásokba, így a fejlesztések gazdasági haszna minél nagyobb arányban Magyarországon maradhat.

A program részeként a magyar villamosenergia-hálózat fejlesztésére 1,5 milliárd eurónyi uniós forrást fordítanak. Kapitány István hangsúlyozta: ez a pénz a hálózati feltételek megteremtését szolgálja, magukat a szélerőművi beruházásokat azonban a magánbefektetők finanszírozzák.

 

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