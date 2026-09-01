Kapitány István: Újra megnyílik az út a szélerőművek előtt Magyarországon

Kapitány István videóban jelentette be, hogy új szélerőművi kapacitások létesítése előtt nyitják meg az utat Magyarországon. A cél olyan beruházások megvalósítása, amelyek erősítik az ország energiarendszerét, munkát és megrendelést adnak a magyar vállalkozásoknak, valamint a fejlesztéseknek helyet adó települések is profitálhatnak belőlük.

Kapitány István szerint a beruházásokat magántőke finanszírozza, miközben a fejlesztésekből a magyar vállalkozások és a helyi közösségek is profitálhatnak (Forrás: Facebook/Kapitány István)

Kapitány István: Több mint 700 megawattnyi kapacitás előtt nyílik meg az út

Az első pályázati körben hat járásban, kilenc hálózati csomóponton összesen 702 megavolt-amper új hálózati betáplálási kapacitást pályáztatnak meg.

A pályázatokat szeptember 4. és október 30. között lehet benyújtani, az eredményhirdetés határideje december 13.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy ez nem támogatási program: a szélerőművek megépítéséhez sem uniós, sem magyar költségvetési támogatást nem osztanak, a beruházásokat magántőke finanszírozza. Az állam feladata a kiszámítható szabályozási környezet és a szükséges hálózati feltételek biztosítása.

A rendszerben azt is korlátozzák, hogy egyetlen vállalatcsoport túl nagy részt szerezzen a rendelkezésre álló kapacitásból. Egy vállalatcsoport legfeljebb 200 MVA kapacitást szerezhet, egy hálózati csomóponton pedig legfeljebb 100 MVA-t.

Hosszú távon 4000 megawattnyi új kapacitással számolnak

A mostani pályázat Kapitány István szerint csak az első lépés. A cél, hogy a magyar szélenergia-fejlesztések kiszámítható pályán induljanak újra: 2027 és 2030 között összesen legalább 4000 megawattnyi szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik.

A fejlesztések az energiarendszer több lábon állását is szolgálhatják. A szélenergia a napenergiát kiegészítve olyan időszakokban is termelhet villamos energiát, amikor a naperőművek teljesítménye alacsonyabb. A tervek szerint az atomenergia, a gázerőművek és az energiatárolás mellett a szélenergia is része lesz a több lábon álló magyar energiamixnek.

A települések és a magyar vállalkozások is profitálhatnak

A program egyik fontos eleme, hogy a fejlesztéseknek helyet adó települések közvetlenül is részesüljenek a beruházásokból. A pályázatok értékelésében jelentős súlyt kap a helyi pénzügyi hozzájárulás: egy 100 megawattos beruházásnál ez akár 5 millió euró, vagyis mintegy 1,8 milliárd forint egyszeri hozzájárulást is jelenthet.