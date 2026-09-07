Feljelentést tett Kapitány István a Waberer's MFB-finanszírozása miatt

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-videóban jelentette be, hogy a minisztérium képviseletében ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a Waberer's 2022-es és 2026-os MFB-finanszírozása miatt. Mint mondta, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnál jelenleg is zajlik az állami pénzügyi intézmények korábbi működésének, valamint a nagy összegű finanszírozási döntéseknek az átvilágítása.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter feljelentést tett a Waberer's korábbi MFB-finanszírozásai miatt (Fotó: Mediaworks)

Kapitány István: Akár 10 milliárdos költségvetési teher is keletkezhetett

A Waberer's két vizsgált ügylete összesen 211 millió eurót, vagyis mintegy 77 milliárd forintot érint. Az állami tulajdonú MFB 2022-ben 111 millió euró, majd 2026-ban további 100 millió euró értékben jegyzett Waberer's-vállalati kötvényt.

Kapitány István közlése szerint az átvilágítás során különösen aggályosnak bizonyult, hogy a második ügylet esetében az MFB a saját forrásköltsége alatt biztosíthatta a finanszírozást. Az ebből fakadó veszteségeket az állam a költségvetésből finanszírozott kamatkiegyenlítési rendszeren keresztül kompenzálta.

A miniszter szerint a jelenlegi adatok alapján a konstrukció a teljes futamidő alatt akár 10 milliárd forintos költségvetési terhet is jelenthet. Ez végső soron az adófizetőket terhelheti, ezért a hatósági vizsgálatnak azt is tisztáznia kell, hogy jogszerű volt-e a Waberer's vállalati kötvényének finanszírozását bevonni a központi költségvetés által finanszírozott kamatkiegyenlítési rendszerbe.

Változott a tulajdonosi háttér is

A vizsgálat során a Waberer's tulajdonosi struktúrájának változását is figyelembe veszik. A 2022-es MFB-finanszírozás idején már megjelent a társaság tulajdonosi körében a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST csoport, amely 2023-ban tovább növelte részesedését.

A 2026-os, újabb 100 millió eurós MFB-finanszírozásra már olyan tulajdonosi struktúrában került sor, amelyben a társaság feletti végső kontrollt Tiborcz István gyakorolta.

A minisztérium szerint ezért azt is vizsgálni kell, hogy a finanszírozási döntések meghozatalakor milyen szempontok érvényesültek, illetve történt-e az államnak vagyoni hátrányt okozó jogsértés.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy a büntetőjogi felelősségről nem a minisztérium dönt. A tárca a rendelkezésére álló dokumentumokat átadja a hatóságoknak, és a büntetőeljárás során teljes körűen együttműködik.