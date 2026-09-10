Mosoly van, olcsó üzemanyag nincs – Kapitány Istvánt szétszedték a kommentelők

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden este Justin McKenzie Smith brit nagykövet vendége volt a budapesti brit nagykövetségen. A találkozóról közzétett felvételen a tárcavezető széles mosollyal parolázott és ölelkezett, a videóhoz pedig mindössze annyit fűzött hozzá:
A mosoly örök!”
Kapitány István mosolyát súlyos ügyek árnyékolták be
A miniszter jókedvű bejegyzése nem is érkezhetett volna rosszabbkor: a benzin literenkénti átlagára meghaladta a 625 forintot, a gázolajért pedig már több mint 700 forintot kell fizetni.
Ráadásul, ahogyan azt az Origo is megírta, s brit–magyar kapcsolatokat közben diplomáciai kellemetlenség is beárnyékolta: szerdán írt arról a brit sajtó, hogy Magyar Péterék váratlanul visszakérhették azt a két lipicai lovat, amelyeket Magyarország III. Károly királynak ajándékozott a 2023-as koronázása alkalmából. Ezt ugyan az agrártárca és a külügyminisztérium is cáfolta, a magyar sajtót azonban bejárta a kínos diplomáciai ügy.
Kapitány István mindeközben nem az elszálló üzemanyagárakról, az ország energiaellátásáról vagy a diplomáciai botrányról számolt be követőinek, hanem a nagykövetségi találkozóról.
„Én nem mosolyogtam reggel, amikor tankoltam”
A videó alatt sorra jelentek meg a kritikus hozzászólások. Az egyik kommentelő azt írta:
Luxizás a kormányzás helyett, a benzin és a dízel még mindig drága!”
, míg egy másik röviden érzékeltette, miért nem tud osztozni Kapitány István derűjén:
Én nem mosolyogtam reggel, amikor tankoltam.”
Többen közvetlenül az üzemanyagárakat és az energiaköltségeket kérték számon:
- „Üzemanyag olcsóbb lesz, vagy emelkedik, mint a nyerés óta folyamatosan?”
- „720 dízel, hajrá!”
- „Mi is örülnénk, ha tele lennének a tárolók, és nem emelkednének tovább az elszabadult energiaárak.”
- „Mivel fűtünk a télen? Meddig emelkednek még az energiaárak?”
- „A hablatyolás és ostoba vigyor helyett arról jelentsen, hogy az orosz energiát mivel fogják pótolni és milyen áron”.
A brit nagykövetségen készült felvétel láttán a III. Károly királynak ajándékozott, majd sajtóhírek szerint visszakért lipicai lovak ügye is előkerült.
Mi van a lovakkal?! Ha már mosoly és barátság! Esetleg az angolok már nem barátok?”
– kérdezte az egyik hozzászóló.
A nagykövetség elegáns környezete sem kerülte el a hozzászólók figyelmét.
Most mutassátok, milyen pazar helyen, milyen csoda csillár alatt fogadták benneteket”
– jegyezte meg egyikük. Más úgy fogalmazott:
Kár, hogy a magyarok kevésbé ennyire a barátaid! Jobb is lenne, ha náluk kávézgatnál.”
A hozzászólások alapján Kapitány István mosolygós diplomáciai videója nem egészen azt a reakciót váltotta ki, amelyre vélhetően számított. A mosoly valóban örök lehet, az autósok türelme azonban a jelek szerint már a benzinkúton elfogyott.