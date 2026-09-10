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Kapitány István

Mosoly van, olcsó üzemanyag nincs – Kapitány Istvánt szétszedték a kommentelők

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A gazdasági és energetikai miniszter széles mosollyal parolázott és ölelkezett a brit nagykövetségen, miközben a benzin átlagára 626, a gázolajé pedig 700 forint fölé emelkedett. Kapitány Istvánt a kommentelők keményen szembesítették az üzemanyagárakkal, az energiaellátással és a brit kapcsolatok körül kialakult diplomáciai botránnyal.
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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden este Justin McKenzie Smith brit nagykövet vendége volt a budapesti brit nagykövetségen. A találkozóról közzétett felvételen a tárcavezető széles mosollyal parolázott és ölelkezett, a videóhoz pedig mindössze annyit fűzött hozzá: 

Kapitány István
Kapitány István mosolygott a brit nagykövetségen, az autósoknak azonban nem volt okuk az örömre (Forrás: Facebook/Kapitány István)

A mosoly örök!”

Kapitány István mosolyát súlyos ügyek árnyékolták be

A miniszter jókedvű bejegyzése nem is érkezhetett volna rosszabbkor: a benzin literenkénti átlagára meghaladta a 625 forintot, a gázolajért pedig már több mint 700 forintot kell fizetni.

Ráadásul, ahogyan azt az Origo is megírta, s brit–magyar kapcsolatokat közben diplomáciai kellemetlenség is beárnyékolta: szerdán írt arról a brit sajtó, hogy Magyar Péterék váratlanul visszakérhették azt a két lipicai lovat, amelyeket Magyarország III. Károly királynak ajándékozott a 2023-as koronázása alkalmából. Ezt ugyan az agrártárca és a külügyminisztérium is cáfolta, a magyar sajtót azonban bejárta a kínos diplomáciai ügy.

Kapitány István mindeközben nem az elszálló üzemanyagárakról, az ország energiaellátásáról vagy a diplomáciai botrányról számolt be követőinek, hanem a nagykövetségi találkozóról. 

Diplomáciai botrány: Magyar Péterék visszakérték a III. Károly királynak ajándékozott lovakat

„Én nem mosolyogtam reggel, amikor tankoltam”

A videó alatt sorra jelentek meg a kritikus hozzászólások. Az egyik kommentelő azt írta:

 Luxizás a kormányzás helyett, a benzin és a dízel még mindig drága!”

, míg egy másik röviden érzékeltette, miért nem tud osztozni Kapitány István derűjén: 

Én nem mosolyogtam reggel, amikor tankoltam.”

Többen közvetlenül az üzemanyagárakat és az energiaköltségeket kérték számon:

  • „Üzemanyag olcsóbb lesz, vagy emelkedik, mint a nyerés óta folyamatosan?”
  • „720 dízel, hajrá!”
  • „Mi is örülnénk, ha tele lennének a tárolók, és nem emelkednének tovább az elszabadult energiaárak.”
  • „Mivel fűtünk a télen? Meddig emelkednek még az energiaárak?”
  • „A hablatyolás és ostoba vigyor helyett arról jelentsen, hogy az orosz energiát mivel fogják pótolni és milyen áron”.
Kapitány István
Kapitány Istvánt nem kímélték a kommentelőkó (Forrás: Mediaworks)

A brit nagykövetségen készült felvétel láttán a III. Károly királynak ajándékozott, majd sajtóhírek szerint visszakért lipicai lovak ügye is előkerült. 

Mi van a lovakkal?! Ha már mosoly és barátság! Esetleg az angolok már nem barátok?”

 – kérdezte az egyik hozzászóló.

A nagykövetség elegáns környezete sem kerülte el a hozzászólók figyelmét.

 Most mutassátok, milyen pazar helyen, milyen csoda csillár alatt fogadták benneteket”

 – jegyezte meg egyikük. Más úgy fogalmazott: 

Kár, hogy a magyarok kevésbé ennyire a barátaid! Jobb is lenne, ha náluk kávézgatnál.”

A hozzászólások alapján Kapitány István mosolygós diplomáciai videója nem egészen azt a reakciót váltotta ki, amelyre vélhetően számított. A mosoly valóban örök lehet, az autósok türelme azonban a jelek szerint már a benzinkúton elfogyott.

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