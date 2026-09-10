Mosoly van, olcsó üzemanyag nincs – Kapitány Istvánt szétszedték a kommentelők

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden este Justin McKenzie Smith brit nagykövet vendége volt a budapesti brit nagykövetségen. A találkozóról közzétett felvételen a tárcavezető széles mosollyal parolázott és ölelkezett, a videóhoz pedig mindössze annyit fűzött hozzá:

Kapitány István mosolygott a brit nagykövetségen, az autósoknak azonban nem volt okuk az örömre (Forrás: Facebook/Kapitány István)

A mosoly örök!”

Kapitány István mosolyát súlyos ügyek árnyékolták be

A miniszter jókedvű bejegyzése nem is érkezhetett volna rosszabbkor: a benzin literenkénti átlagára meghaladta a 625 forintot, a gázolajért pedig már több mint 700 forintot kell fizetni.

Ráadásul, ahogyan azt az Origo is megírta, s brit–magyar kapcsolatokat közben diplomáciai kellemetlenség is beárnyékolta: szerdán írt arról a brit sajtó, hogy Magyar Péterék váratlanul visszakérhették azt a két lipicai lovat, amelyeket Magyarország III. Károly királynak ajándékozott a 2023-as koronázása alkalmából. Ezt ugyan az agrártárca és a külügyminisztérium is cáfolta, a magyar sajtót azonban bejárta a kínos diplomáciai ügy.

Kapitány István mindeközben nem az elszálló üzemanyagárakról, az ország energiaellátásáról vagy a diplomáciai botrányról számolt be követőinek, hanem a nagykövetségi találkozóról.