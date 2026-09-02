Karácsony Gergely döntött, nincs több pénzköltés az engedélye nélkül

Szeptember elsejétől a Fővárosi Önkormányzatnál minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélye szükséges – erről Karácsony Gergely maga döntött, értesült több forrásból is a Magyar Hang. A hírportál rámutatott: ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden kifizetést felfüggesztenek, ami vonatkozik egyébként a fővárosi frakciók és bizottságok kereteire is, vagyis ők sem vállalhatnak plusz kiadásokat.

Szeptember elsejétől a Fővárosi Önkormányzatnál minden új kötelezettségvállaláshoz Karácsony Gergely főpolgármester előzetes engedélye szükséges (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ehhez hasonlóan a Főpolgármesteri Hivatalban a beszerzésekkel kapcsolatban új kötelezettségvállalásokra csak főpolgármesteri engedéllyel kerülhet sor. Emellett a Fővárosi Önkormányzathoz jelenleg tilos új munkaerőt felvenni az anyagi nehézségek miatt. A hírportál megkereste a Főpolgármesteri Hivatal sajtóosztályát, akik megerősítették a sajtóértesüléseket.

Válaszukban azt írták, azért volt szükség a főpolgármester vonatkozó határozatára, hogy legyen meg a bérkifizetések zökkenőmentes fedezete addig is, amíg nem születik megállapodás a főváros és a kormány között Budapest anyagi helyzetének rendezésére. Egy havi bérköltsége a Fővárosi Önkormányzatnak és a hozzátartozó intézményrendszernek több mint hárommilliárd forint. Közlésük szerint

jelenleg mínusz 65 milliárd forint van Budapest bankszámláján, miközben hamarosan több hitelt is vissza kell fizetnie a fővárosnak.

Példaként megemlítették, hogy szeptember 18-án lejár a folyószámlahitel-szerződés az OTP-vel: ezt a 65 milliárdot – ami addigra még magasabb összeg lesz – vissza kell fizetni teljes egészében. Emellett a BKK és a BKV összesen 45 milliárdos hiteleit is vissza kell fizetnie a cégeknek a hó végéig. Ezt az összesen több mint 110 milliárdos összeget az iparűzési adó szeptember közepén Budapesthez beérkező részletéből szeretnék fedezni.

Még tartanak a tárgyalások Karácsony Gergelyék és a kormány között

A Magyar Hang azt is megkérdezte, hogy a kormánytól várható-e újabb halasztás arra, hogy befizesse a 86 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulást. Közölték: erről a kormányt kell kérdezni, a főváros úgy fogadta el a saját költségvetését, hogy a szolidaritási hozzájárulásra befizetendő pénzeket abból az összegekből fedezik, amit az állammal szemben indított perekből nyernek. Közölték azt is, hogy még zajlanak a tárgyalások a kormánnyal, de azok lezárultáig a tárgyalásokat nem kommentálják.