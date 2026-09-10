Karácsony Gergely csalódott Magyar Péterben, akár perre is mehet a Tisza-kormány ellen

Budapest finanszírozásáról már zajlanak az egyeztetések, Magyar Péter miniszterelnök pedig több miniszternek is politikai felhatalmazást adott a tárgyalásokra – mondta a Népszavának a főpolgármester. Karácsony Gergely ugyanakkor jelezte, hogy a főváros pénzügyi helyzete továbbra sem rendeződött.

Karácsony Gergely szerint továbbra sem látszik az ígért partnerség (Fotó: Mediaworks)

Karácsony Gergely interjújának főbb pontjai:

Karácsony Gergely nem zárta ki, hogy Budapest a Tisza-kormány ellen is pert indítson, ha nem sikerül megállapodni a szolidaritási hozzájárulás és a folyamatban lévő jogviták rendezéséről.

A főpolgármester szerint egyelőre nem látszik a Tisza-kormány által ígért partnerség az önkormányzatokkal, amit azzal érzékeltetett, hogy „nagyítóval” keresi, de még nem találta meg.

Karácsony arra figyelmeztetett, hogy ha a 2027-es költségvetésben sem történik érdemi változás az önkormányzatok finanszírozásában, akkor „nagyon nagy csattanás” jöhet a kormány és a települések között.

Karácsony Gergely a pert sem zárja ki a Tisza-kormány ellen

Az egyik legfontosabb vitás pont a szolidaritási hozzájárulás. Karácsony Gergely szerint az idei évben emiatt nagyságrendileg 50 milliárd forintnyi állami normatíva nem érkezett meg Budapesthez. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Az önkormányzatok azt szeretnék, hogy annak mértékét az iparűzési adóbevétel 15 százalékában maximálják, hosszabb távon pedig az egész finanszírozási rendszer átalakítását tartja szükségesnek.