Karácsony Gergely csalódott Magyar Péterben, akár perre is mehet a Tisza-kormány ellen

Budapest finanszírozásáról már zajlanak az egyeztetések, Magyar Péter miniszterelnök pedig több miniszternek is politikai felhatalmazást adott a tárgyalásokra – mondta a Népszavának a főpolgármester. Karácsony Gergely ugyanakkor jelezte, hogy a főváros pénzügyi helyzete továbbra sem rendeződött.
Karácsony Gergely interjújának főbb pontjai:
- Karácsony Gergely nem zárta ki, hogy Budapest a Tisza-kormány ellen is pert indítson, ha nem sikerül megállapodni a szolidaritási hozzájárulás és a folyamatban lévő jogviták rendezéséről.
- A főpolgármester szerint egyelőre nem látszik a Tisza-kormány által ígért partnerség az önkormányzatokkal, amit azzal érzékeltetett, hogy „nagyítóval” keresi, de még nem találta meg.
- Karácsony arra figyelmeztetett, hogy ha a 2027-es költségvetésben sem történik érdemi változás az önkormányzatok finanszírozásában, akkor „nagyon nagy csattanás” jöhet a kormány és a települések között.
Karácsony Gergely a pert sem zárja ki a Tisza-kormány ellen
Az egyik legfontosabb vitás pont a szolidaritási hozzájárulás. Karácsony Gergely szerint az idei évben emiatt nagyságrendileg 50 milliárd forintnyi állami normatíva nem érkezett meg Budapesthez. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Az önkormányzatok azt szeretnék, hogy annak mértékét az iparűzési adóbevétel 15 százalékában maximálják, hosszabb távon pedig az egész finanszírozási rendszer átalakítását tartja szükségesnek.
Arra a kérdésre, hogy a főváros a Tisza-kormány ellen is pert indít-e, Karácsony azt mondta: erre akkor kerülhet sor, ha nem sikerül olyan megállapodást kötni, amely a már folyamatban lévő pereket is rendezi. A főpolgármester ennél is keményebben fogalmazott, amikor az önkormányzatokkal ígért együttműködésről kérdezték. Azt mondta,
elővette a nagyítóját, hogy megkeresse a partnerséget, de egyelőre nem találta meg.
Karácsony szerint különösen visszás, hogy miközben az önkormányzati reform előkészítésébe bevonást ígértek, néhány nappal később már felmerült a megyei önkormányzatok megszüntetése. A főpolgármester arra is figyelmeztetett, hogy ha a 2027-es költségvetésben sem történik érdemi változás a szolidaritási hozzájárulás ügyében, akkor „nagyon nagy csattanás” jöhet az önkormányzatok és a kormány között.