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Újabb kárpátaljai magyar katona halt meg az orosz–ukrán háborúban

kárpátaljai magyar

Újabb kárpátaljai magyar katona halt meg az orosz–ukrán háborúban

12 perce
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Újabb katona haláláról érkezett hír az orosz–ukrán háborúból. A 47 éves kárpátaljai magyar Somi Tibor a Donyecki területen, Avgyijivka közelében vesztette életét.
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kárpátaljai magyarorosz-ukrán háborúKárpátaljahalálVolodimir Zelenszkij

Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette a beregszászi Somi Tibor – közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a kárpátaljai magyar katona negyvenhét éves volt.

kárpátaljai magyar
Somi Tibor kárpátaljai magyar katona 47 éves volt (Forrás: Magyar Nemzet)

Avgyijivka közelében vesztette életét a kárpátaljai magyar

A polgármester közleményben tudatta Somi Tibor halálhírét.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2025. február 15-én, a Donyecki területen található Avgyijivka közelében életét vesztette Somi Tibor 1979-es születésű védőnk

– idézte a közleményt a Magyar Nemzet. A lap szerint az orosz–ukrán háború évei alatt már több mint 120 magyar vesztette életét.

Megmozdult az ukrán kormány, fontos döntés jöhet a kárpátaljai magyarokról

Vita van az ukrán katonai veszteségekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztusban a Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy a háború kezdete óta mintegy 50 ezer ukrán katona halt meg. A Magyar Nemzet ugyanakkor felidézte, hogy

az ukrán elnök februárban még 55 ezer katonai áldozatról beszélt.

Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója szerint emiatt Ukrajnában is kérdéseket vetettek fel az elhangzott számok. Mint fogalmazott, néhány hónap alatt az elnök által közölt adat 55 ezerről 50 ezerre csökkent, ami szerinte magyarázatra szorul.

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