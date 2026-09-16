Újabb kárpátaljai magyar katona halt meg az orosz–ukrán háborúban

Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette a beregszászi Somi Tibor – közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a kárpátaljai magyar katona negyvenhét éves volt.

Somi Tibor kárpátaljai magyar katona 47 éves volt (Forrás: Magyar Nemzet)

Avgyijivka közelében vesztette életét a kárpátaljai magyar

A polgármester közleményben tudatta Somi Tibor halálhírét.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2025. február 15-én, a Donyecki területen található Avgyijivka közelében életét vesztette Somi Tibor 1979-es születésű védőnk

– idézte a közleményt a Magyar Nemzet. A lap szerint az orosz–ukrán háború évei alatt már több mint 120 magyar vesztette életét.