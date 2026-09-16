Újabb kárpátaljai magyar katona halt meg az orosz–ukrán háborúban

Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette a beregszászi Somi Tibor – közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a kárpátaljai magyar katona negyvenhét éves volt.
Avgyijivka közelében vesztette életét a kárpátaljai magyar
A polgármester közleményben tudatta Somi Tibor halálhírét.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2025. február 15-én, a Donyecki területen található Avgyijivka közelében életét vesztette Somi Tibor 1979-es születésű védőnk
– idézte a közleményt a Magyar Nemzet. A lap szerint az orosz–ukrán háború évei alatt már több mint 120 magyar vesztette életét.
Vita van az ukrán katonai veszteségekről
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztusban a Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy a háború kezdete óta mintegy 50 ezer ukrán katona halt meg. A Magyar Nemzet ugyanakkor felidézte, hogy
az ukrán elnök februárban még 55 ezer katonai áldozatról beszélt.
Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója szerint emiatt Ukrajnában is kérdéseket vetettek fel az elhangzott számok. Mint fogalmazott, néhány hónap alatt az elnök által közölt adat 55 ezerről 50 ezerre csökkent, ami szerinte magyarázatra szorul.