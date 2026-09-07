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ukrajna

Megmozdult az ukrán kormány, fontos döntés jöhet a kárpátaljai magyarokról

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Orbán Anita magyar külügyminiszter Facebook-oldalán közölte, hogy előrelépés történt a kárpátaljai magyarok ügyében. Az ukrán oktatási tárca megkezdte a kisebbségi jogokat érintő szükséges jogszabályok előkészítését.
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ukrajnaorbán anitakárpátaljai magyarok

Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében – közölte Orbán Anita külügyminiszter hétfői Facebook-bejegyzésében. Az ukrán oktatási tárca már megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését.

Ukrajna megkezdte a jogszabályok előkészítését, a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében is előrelépés történt – közölte Orbán Anita.
Ukrajna megkezdte a jogszabályok előkészítését, a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében is előrelépés történt – közölte Orbán Anita külügyminiszter
Fotó: CHRISTIAN MARQUARDT / NurPhoto

Megszületett az első eredmény a kárpátaljai magyar kisebbség ügyében

Orbán Anita azt írta, az elmúlt 48 órában háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal. Felidézte, hogy május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, amelyek során Ukrajna vállalta: a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első konkrét eredmény már megszületett. Az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-jétől megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják azok állami finanszírozását.

A külügyminiszter közlése szerint magyar kezdeményezésre az Európai Unió is rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar–ukrán tárgyalások eredményeivel. Orbán Anita hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében most a vállalások végrehajtása következik, ezen dolgozik mindkét fél.

Orbán Anita elmondta a feltételeket: ekkor csatlakozhat Ukrajna az Európai Unióhoz

A magyar kormány továbbra sem akarja felgyorsítani Kijev útját az Európai Unió felé, de már pontosan megmondta, mit vár az ukrán féltől. Ukrajna uniós csatlakozása akkor léphet tovább magyar támogatással, ha Kijev rendezi a kárpátaljai magyarok jogait.

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