Megmozdult az ukrán kormány, fontos döntés jöhet a kárpátaljai magyarokról

A külügyminiszter közlése szerint magyar kezdeményezésre az Európai Unió is rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar–ukrán tárgyalások eredményeivel. Orbán Anita hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében most a vállalások végrehajtása következik, ezen dolgozik mindkét fél.

Orbán Anita elmondta a feltételeket: ekkor csatlakozhat Ukrajna az Európai Unióhoz

A magyar kormány továbbra sem akarja felgyorsítani Kijev útját az Európai Unió felé, de már pontosan megmondta, mit vár az ukrán féltől. Ukrajna uniós csatlakozása akkor léphet tovább magyar támogatással, ha Kijev rendezi a kárpátaljai magyarok jogait.