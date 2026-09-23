„Össze-vissza beszél” – a Fidesz szerint Magyar Péter veszélyes játékba kezdett azzal, ahogy a Kárpáti Nyolcak ügyét kezeli

– Magyar Péter össze-vissza beszél és veszélyes játékba kezdett hazánk biztonságával – erről beszélt Facebook-videójában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Bóka János. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette a Kárpáti Nyolcak létrehozását és Magyarországot is felsorolta a résztvevők között. Magyar Péter erre azt mondta, hogy hazánk nem tagja a szövetségnek.

Bóka János szerint Magyar Péter veszélyes játékba kezdett hazánk biztonságával azzal, ahogy a Kárpáti Nyolcakkal kapcsolatos ügyet kezelte (Fotó: Mediaworks)

Bóka János emlékeztetett arra, hogy egy magyar diplomata ott volt a találkozón, a Mol és az ukrán Naftogaz pedig éppen a találkozó alkalmából írt alá egy memorandumot. Ez arról szól, hogy Magyarországon az ukrán határ közelében kőolajtermék-tárolók létrehozását mérlegelik. Ráadásul az ukrán híradások szerint éppen azért, mert ilyen létesítményeket Ukrajna területén Oroszország folyamatosan támad.

Mit tudott a kormány a Mol és a Naftogaz tárgyalásairól? Készült-e biztonsági elemzés egy ilyen beruházásról. Miért áll egy ilyen beruházás Magyarország érdekében? Mit szólnak az érintett települések és megyék képviselői? És miért gondolja Magyar Péter azt, hogy erről neki az éjszaka közepén kommentháborúba kell kezdenie az ukrán külügyminiszterrel?

– mutatott rá kérdéseivel a frakcióvezető, majd kijelentette, egy dolog biztos: ekkora „fejetlenség és összevisszaság” egy ilyen súlyos kérdésben, ami Magyarország biztonságát és energiaellátását érinti, elfogadhatatlan. – Magyar Péter Facebook diplomáciája veszélyes játék Magyarország biztonságával – fogalmazott.