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Két magyar katona meghalt szolgálatteljesítés közben

katona

Két magyar katona meghalt szolgálatteljesítés közben

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A honvédségnél történt halálesetekről számolt be Ruszin-Szendi Romulusz. A két katona elvesztése miatt a miniszter részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.
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katonaRuszin-Szendi RomuluszhonvédségMagyar Honvédség

Tragédiák történtek a honvédség életében az elmúlt napokban – számolt be Ruszin-Szendi Romulusz a közösségi oldalán. A honvédelmi miniszter közölte: két katona vesztette életét szolgálatteljesítés közben.

Két katona halálhírét jelentette be a honvédelmi miniszter
Két katona halálhírét jelentette be a honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)

Két katona vesztette életét

Egy húszéves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból

önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul,

majd másnap a kórházban hunyt el – ismertette a miniszter. Közölte: egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

„Az elhunyt katonák családjának és bajtársainak őszinte részvétemet fejezem ki és mielőbbi megnyugvást kívánok” – írta Ruszin-Szendi Romulusz.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

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