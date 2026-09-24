Két magyar katona meghalt szolgálatteljesítés közben

Tragédiák történtek a honvédség életében az elmúlt napokban – számolt be Ruszin-Szendi Romulusz a közösségi oldalán. A honvédelmi miniszter közölte: két katona vesztette életét szolgálatteljesítés közben.

Két katona halálhírét jelentette be a honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)

Két katona vesztette életét

Egy húszéves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból

önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul,

majd másnap a kórházban hunyt el – ismertette a miniszter. Közölte: egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

„Az elhunyt katonák családjának és bajtársainak őszinte részvétemet fejezem ki és mielőbbi megnyugvást kívánok” – írta Ruszin-Szendi Romulusz.