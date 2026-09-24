Két magyar katona meghalt szolgálatteljesítés közben

A honvédségnél történt halálesetekről számolt be Ruszin-Szendi Romulusz. A két katona elvesztése miatt a miniszter részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.
Tragédiák történtek a honvédség életében az elmúlt napokban – számolt be Ruszin-Szendi Romulusz a közösségi oldalán. A honvédelmi miniszter közölte: két katona vesztette életét szolgálatteljesítés közben.
Két katona vesztette életét
Egy húszéves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból
önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul,
majd másnap a kórházban hunyt el – ismertette a miniszter. Közölte: egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van.
„Az elhunyt katonák családjának és bajtársainak őszinte részvétemet fejezem ki és mielőbbi megnyugvást kívánok” – írta Ruszin-Szendi Romulusz.
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