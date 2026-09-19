A gazdák területalapú támogatásának megemelését szorgalmazza a KDNP

A KDNP ügyvezető alelnöke szombati online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: 2026-ban soha nem látott mértékű aszály söpört végig Magyarországon, súlyos helyzetbe hozva a termelőket. Latorcai Csaba közölte: a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40 százalékkal emelje meg a területalapú támogatást.
Több helyen helyen több terményfajtát be kellett tárcsázni és esély sincs arra, hogy érdemi bevételt szerezzenek a gazdák – mutatott rá.
Hozzátéve:
A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában ezért azt indítványozza, hogy a kormány 20-40 százalékkal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb, ötven százalékos emelést javasolnak
– közölte Latorcai Csaba.
Megjegyezte: azt tapasztalják, hogy a Tisza párt csak szavakban segíti az aszálykárosult gazdákat.
A KDNP javaslata olyan pénzügyi segítség lehet, amivel a gazdák ezt az évet át tudják hidalni
– hangsúlyozta a KDNP országgyűlési képviselője.
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