Több helyen helyen több terményfajtát be kellett tárcsázni és esély sincs arra, hogy érdemi bevételt szerezzenek a gazdák – mutatott rá.

A gazdák területalapú támogatásának megemelését szorgalmazza a KDNP Latorcai Csaba, országgyűlési képviselő, országgyűlési képviselő, a KDNP ügyvezető alelnöke

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Hozzátéve:

A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában ezért azt indítványozza, hogy a kormány 20-40 százalékkal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb, ötven százalékos emelést javasolnak

– közölte Latorcai Csaba.

Megjegyezte: azt tapasztalják, hogy a Tisza párt csak szavakban segíti az aszálykárosult gazdákat.

A KDNP javaslata olyan pénzügyi segítség lehet, amivel a gazdák ezt az évet át tudják hidalni

– hangsúlyozta a KDNP országgyűlési képviselője.