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kegyelmi ügy

Novák Katalint, Varga Juditot és Balog Zoltánt is meghallgathatják a kegyelmi ügyben

29 perce
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Megkezdte munkáját az Országgyűlés kegyelmi botrányt vizsgáló bizottsága, amely több korábbi közjogi méltóságot is meghallgatna. A kegyelmi ügy kapcsán Novák Katalin, Varga Judit és Balog Zoltán meghallgatását is javasolták, és szükség esetén akár Orbán Viktor is behívható.
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kegyelmi ügyOrbán ViktorNovák KatalinBalog ZoltánVarga Judit

Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balog Zoltán, a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának tiszás elnöke. Schummer Orsolya a bizottság szerdai alakulóülése előtti sajtótájékoztatón azt mondta: az iratanyagok feltárásával kezdik meg a munkát. Szeretnék a kegyelmi ügy teljes iratcsomagját, ami a döntéselőkészítés bármely fázisában készült, az igazságügyi tárcától és a Sándor-palotából bekérni.

Novák Katalint, Varga Juditot és Balog Zoltánt is meghallgathatják a kegyelmi ügyben (Fotó: Mediaworks)
Novák Katalint, Varga Juditot és Balog Zoltánt is meghallgathatják a kegyelmi ügyben (Fotó: Mediaworks)

Arra számít, hogy az iratanyagok áttekintése után - ha a bizottság a megfelelő döntést meghozza - az első meghallgatások néhány héten belül megtörténhetnek.

Arra a kérdésre, hogy ha a bizottság elé idézettek nem jelennének meg, elmondta: 

  • első alkalommal százezer forintos, 
  • második alkalommal egymillió forintos büntetés szabható ki, 
  • a harmadik alkalom után a bizottságnak van jogi lehetősége, hogy előállítsák a meghallgatandó személyt.

Akár Orbán Viktor is meghívót kaphat a kegyelmi ügyben

Arra a felvetésre, hogy az Orbán-család vagy Orbán Viktor kaphat-e meghívást a testülettől, közölte: ha az iratanyagokban vagy a meghallgatást során bárkinek a szerepe felmerül a döntéshozatalban, akkor meghallgatható és behívható, így ha Orbán Viktor kapcsán merül fel ilyen tény, akkor ő is a listára kerülhet.

További kérdésre a bizottsági elnök a „bántalmazottak és túlélők” meghallgatását is elképzelhetőnek tartotta, ha olyan tény merül fel. Megjegyezte: bízik benne, hogy a paritásos alapon működő bizottság december 31-ig eredményesen be tudja fejezni a munkát.

Hangsúlyozta: a cél annak tisztázása, a kegyelmi ügyben milyen szerepet játszott a Sándor-palota, az Igazságügyi Minisztérium, a kormányzati és pártpolitikai háttérszereplők, valamint az esetleges egyházi vagy civil közbenjárók a döntéshozatali láncban. – Meg kell találni a felelősöket, és a vonatkozó jogszabályok módosításával meg kell akadályozni, hogy ilyesmi még egyszer előfordulhasson. A teljes magyar társadalom megérdemli, hogy választ és magyarázatot kapjon arra, hogy a sorozatos jelzések ellenére hogyan és miért maradhatott benne a gyermekvédelmi rendszerben hosszú időn keresztül V. János és miért kapott kegyelmet K. Endre – jelentette ki a tiszás politikus.

 

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