Polt Pétert és Balog Zoltánt is meghallgatná a kegyelmi ügy vizsgálóbizottsága

Újabb szakaszába léphet a kegyelmi ügy körülményeit és felelőseit feltáró parlamenti vizsgálat. A bizottság szerdai ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy több korábbi magas rangú állami és egyházi vezetőt, valamint a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó szakembereket is meghallgat.
A bizottság tagjai valamennyi döntést egyhangúlag hozták meg”
– közölte az MTI.
A kegyelmi ügy miatt sok érintettet meghallgatnak
A vizsgálóbizottság az alábbi személyeket kívánja meghallgatni:
- Polt Péter volt legfőbb ügyészt;
- Balog Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori vezetőjét;
- Csókay Lászlót, a bicskei gyermekotthont korábban fenntartó fővárosi önkormányzat volt gyermekvédelmi osztályvezetőjét;
- Csomós Miklós volt főpolgármester-helyettest;
- Bagdy Gábor volt főpolgármester-helyettest;
- Mátrahalmi Tibort, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér megyei kirendeltségének volt igazgatóját;
- Simon Lászlót, Fejér megye korábbi rendőrfőkapitányát;
- Szabó Máté volt ombudsmant, a bicskei üggyel kapcsolatos 2012-es jelentés készítőjét.
A testület következő ülésén a bicskei gyermekotthon két dolgozóját is meghallgatják. Az ő beszámolójukra zárt ülésen, együttműködési kötelezettség nélkül kerül sor.
A többi érintett meghallgatását az idézések kiküldése után 15–17 nappal tarthatják meg. Nekik már együttműködési kötelezettség mellett kell megjelenniük a bizottság előtt.