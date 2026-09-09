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kegyelmi ügy

Polt Pétert és Balog Zoltánt is meghallgatná a kegyelmi ügy vizsgálóbizottsága

1 órája
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Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balog Zoltán korábbi minisztert is meghallgatná a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület összesen tíz ember meghallgatásáról döntött, közülük ketten zárt ülésen mondhatják el, amit tudnak a kegyelmi ügy körülményeivel kapcsolatosan.
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Újabb szakaszába léphet a kegyelmi ügy körülményeit és felelőseit feltáró parlamenti vizsgálat. A bizottság szerdai ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy több korábbi magas rangú állami és egyházi vezetőt, valamint a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó szakembereket is meghallgat.

kegyelmi ügy
Balog Zoltán korábbi minisztert is meghallgatná a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. (Fotó: Polyák Attila/Origo)

 

A bizottság tagjai valamennyi döntést egyhangúlag hozták meg”

 – közölte az MTI.

Novák Katalint, Varga Juditot és Balog Zoltánt is meghallgathatják a kegyelmi ügyben

A kegyelmi ügy miatt sok érintettet meghallgatnak

A vizsgálóbizottság az alábbi személyeket kívánja meghallgatni:

  • Polt Péter volt legfőbb ügyészt;
  • Balog Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori vezetőjét;
  • Csókay Lászlót, a bicskei gyermekotthont korábban fenntartó fővárosi önkormányzat volt gyermekvédelmi osztályvezetőjét;
  • Csomós Miklós volt főpolgármester-helyettest;
  • Bagdy Gábor volt főpolgármester-helyettest;
  • Mátrahalmi Tibort, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér megyei kirendeltségének volt igazgatóját;
  • Simon Lászlót, Fejér megye korábbi rendőrfőkapitányát;
  • Szabó Máté volt ombudsmant, a bicskei üggyel kapcsolatos 2012-es jelentés készítőjét.

A testület következő ülésén a bicskei gyermekotthon két dolgozóját is meghallgatják. Az ő beszámolójukra zárt ülésen, együttműködési kötelezettség nélkül kerül sor.

A többi érintett meghallgatását az idézések kiküldése után 15–17 nappal tarthatják meg. Nekik már együttműködési kötelezettség mellett kell megjelenniük a bizottság előtt.

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