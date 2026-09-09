Polt Pétert és Balog Zoltánt is meghallgatná a kegyelmi ügy vizsgálóbizottsága

Újabb szakaszába léphet a kegyelmi ügy körülményeit és felelőseit feltáró parlamenti vizsgálat. A bizottság szerdai ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy több korábbi magas rangú állami és egyházi vezetőt, valamint a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó szakembereket is meghallgat.

Balog Zoltán korábbi minisztert is meghallgatná a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. (Fotó: Polyák Attila/Origo)

A bizottság tagjai valamennyi döntést egyhangúlag hozták meg”

– közölte az MTI.