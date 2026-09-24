Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) – tudatta a Fővárosi Törvényszék közleményben csütörtökön.

Tizennégy kekvát szántott be a Fővárosi Törvényszék, köztük van az MCC, valamint Krausz Tamás és Áder János alapítványa is (Forrás: MCC)

A törlésről szóló összefoglalójában a törvényszék felsorolta azokat a kekvákat, amelyekre vonatkozóan a törlő végzéseket a civil szervezetek névjegyzékében augusztus 31-én közzétette, ezek:

Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, Hauszmann Alapítvány, Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, Közép-európai Oktatási Alapítvány, Magyar Kultúráért Alapítvány, Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, MOL - Új Európa Alapítvány, Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány, Batthyány Lajos Alapítvány, Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és Tudás-Tér Alapítvány.

A közlemény felidézi, hogy az Alaptörvény tizenhatodik módosítása teszi lehetővé a kekva-modell egyszerű kivezetését. A kekvákra vonatkozó törvény június 29-én hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már ne működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Ennek érdekében kellett az érintett alapítványokat a nyilvántartó bíróságnak törölnie.

A törlés bizonyos feltételekkel elkerülhető lett volna, de nem kérték az alapítványok

A törlés elkerülhető volt, ha az államháztartáson kívüli alapítók továbbra is működtetni kívánták az alapítványt az általános szabályok alapján közérdekű vagyonkezelő vagy a Polgári törvénykönyv szerinti alapítványként, azonban erre vonatkozó kérelem nem érkezett a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartott alapítványoktól.

A törölt alapítványok vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak, a kijelölt miniszterek gyakorolják az alapítói jogokat, illetve a kormány által kijelölt elszámolási biztos október 31-ig elvégzi a vagyonrendezési és egyéb adminisztratív feladatokat.