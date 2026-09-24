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KEKVA

Tizennégy kekvát szántott be a Fővárosi Törvényszék, köztük van az MCC, valamint Krausz Tamás és Áder János alapítványa is

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Összesen 14 közfeladatot ellátó alapítványt töröltek a civil szervezetek névjegyzékéből augusztus 31-én. A kekvák megszüntetését lehetővé tevő szabályozás értelmében az érintett alapítványok vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak.
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KEKVAFővárosi TörvényszékMCC

Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva)  – tudatta a Fővárosi Törvényszék közleményben csütörtökön. 

Tizennégy kekvát szántott be a Fővárosi Törvényszék, köztük van az MCC, valamint Krausz Tamás és Áder János alapítványa is (Forrás: MCC)
Tizennégy kekvát szántott be a Fővárosi Törvényszék, köztük van az MCC, valamint Krausz Tamás és Áder János alapítványa is (Forrás: MCC)

A törlésről szóló összefoglalójában a törvényszék felsorolta azokat a kekvákat, amelyekre vonatkozóan a törlő végzéseket a civil szervezetek névjegyzékében augusztus 31-én közzétette, ezek: 

  1. Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, 
  2. Hauszmann Alapítvány, 
  3. Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, 
  4. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, 
  5. Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, 
  6. Közép-európai Oktatási Alapítvány, 
  7. Magyar Kultúráért Alapítvány, 
  8. Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, 
  9. MOL - Új Európa Alapítvány, 
  10. Polgári Művelődésért Oktatási, 
  11. Kulturális és Tudományos Alapítvány, 
  12. Batthyány Lajos Alapítvány, 
  13. Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, 
  14. Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és Tudás-Tér Alapítvány.

A közlemény felidézi, hogy az Alaptörvény tizenhatodik módosítása teszi lehetővé a kekva-modell egyszerű kivezetését. A kekvákra vonatkozó törvény június 29-én hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már ne működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Ennek érdekében kellett az érintett alapítványokat a nyilvántartó bíróságnak törölnie. 

A törlés bizonyos feltételekkel elkerülhető lett volna, de nem kérték az alapítványok

A törlés elkerülhető volt, ha az államháztartáson kívüli alapítók továbbra is működtetni kívánták az alapítványt az általános szabályok alapján közérdekű vagyonkezelő vagy a Polgári törvénykönyv szerinti alapítványként, azonban erre vonatkozó kérelem nem érkezett a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartott alapítványoktól.

A törölt alapítványok vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak, a kijelölt miniszterek gyakorolják az alapítói jogokat, illetve a kormány által kijelölt elszámolási biztos október 31-ig elvégzi a vagyonrendezési és egyéb adminisztratív feladatokat.

A közlemény szerint folyamatban vannak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán azok az eljárások, melyekben az alapítványok törlését követően kérelemre törlik a kekvák javára bejegyzett tulajdonjogát az ott nyilvántartott mintegy 40 gazdasági társaságban az üzletrészeknek, illetve az 50 százalék feletti részvényeknek, és ezekre bejegyzik az állam tulajdonjogát.

A kifejezetten felsőoktatási feladatokat ellátó kekvák közül a Fővárosi Törvényszék civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezeteket nyilvántartó csoportja nyolc alapítványt tart nyilván

– közölte a Fővárosi Törvényszék.

 

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