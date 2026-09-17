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alkotmánybíróság

A készpénzzel való fizetés lehetősége ügyében fordult Alkotmánybírósághoz az alapvető jogok biztosa

1 órája
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Az Alkotmánybírósághoz fordult az alapvető jogok biztosa az alaptörvény készpénzzel történő fizetés jogát biztosító rendelkezésének értelmezése érdekében - közölte az ombudsman hivatala csütörtökön az MTI-vel.
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alkotmánybíróságjogokkészpénz

A közlemény szerint az alapvető jogok biztosához idén több beadvány is érkezett azzal kapcsolatban, hogy az élet számos területén visszaszorul a készpénzzel való fizetés lehetősége, így egyre több automatizált üzletben kizárólag elektronikus fizetési mód áll rendelkezésre.

A készpénzzel való fizetés lehetősége ügyében fordult Alkotmánybírósághoz az alapvető jogok biztosa - képünk illusztráció Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto
A készpénzzel való fizetés lehetősége ügyében fordult Alkotmánybírósághoz az alapvető jogok biztosa - képünk illusztráció Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Hozzátették, hogy számos kulturális, gasztronómiai, sport- és szabadidős rendezvényen is kizárják a készpénzes fizetés lehetőségét.

Sokakat érintő döntésnek nevezték, hogy a fővárosi önkormányzat a készpénz elfogadására alkalmas jegykiadó automaták teljes körű megszüntetésével kizárólag elektronikus fizetési lehetőséget biztosít a parkolási díjak megfizetésére.

Az ombudsman arra vár választ az Alkotmánybíróságtól, hogy alapvető jog-e a készpénzzel történő fizetés választása minden olyan esetben, amikor az adott jogviszony és a fizetés körülményei alapján a készpénzes fizetés lehetséges, vagyis nem objektíve kizárt, mint például az online jogügyleteknél.

Az alapvető jogok biztosának másik kérdése arra irányul, hogy az állam köteles-e az alaptörvény rendelkezésére figyelemmel olyan feltételeket és szabályokat előírni, amelyek biztosítják, hogy a készpénzzel történő fizetéshez való jog nemcsak elvben, hanem ténylegesen is érvényesülhessen - áll a közleményben.

 

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