Új részleteket közöltek a újdörögdi kézigránát-balesetről

Közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy minősített információkat nem hozhat nyilvánosságra, a felelősség kérdéseiről és a közpénzek felhasználásáról azonban szerinte a társadalomnak joga van tudni. Az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében közölte: a feltárt információk alapján a katonák jelezték, hogy nem javasolják az éles kézigránát dobását a kiképzés résztvevőinek. A feladatot ennek ellenére végrehajtották.

A kézigránát-baleset körülményeiről Ruszin-Szendi Romulusz zárt ülésen tájékoztatta a parlamenti bizottságot

Fotó: Hatlaczki Balazs

Ruszin-Szendi Romulusz azt közölte, hogy az ügyészség megszüntette a büntetőeljárást. Az ügyészség álláspontja szerint a feltárt szabályszegések és a bekövetkezett tragédia között nem lehetett megállapítani a büntetőjogi felelősséghez szükséges közvetlen okozati kapcsolatot.

A miniszter hozzátette: az elévülés miatt az érintettekkel szemben már nincs lehetőség új eljárás megindítására, így ebben a körben büntetőjogi felelősségre vonásra sem kerülhet sor. Szerinte ugyanakkor ettől még felvetődik a szakmai, a vezetői és a politikai felelősség kérdése.

Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint a feltárt információk alapján a szakmai fenntartások ellenére azért hajtották végre a feladatot, mert politikai elvárás volt a program kibővítése, valamint ezen keresztül az önkéntes tartalékos katonai létszám növelése.

A katonák jelezték a kockázatot, mégis végre kellett hajtaniuk a feladatot. Ez a politikai felelősség lényege. A létszám növelése soha nem írhatja felül az emberi életet és a katonai kiképzés biztonságát

– fogalmazott.

A miniszter azt is közölte, hogy a baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium foglalkoztatja, és minden rendelkezésére álló segítséget megad a rehabilitációjához.

A kézigránát-baleset mellett a csádi misszióról is beszámolt a bizottságnak

Ruszin-Szendi Romulusz a zárt ülésen a csádi katonai misszióról is tájékoztatta a bizottság tagjait. Közlése szerint a misszióra mintegy négymilliárd forint közpénzt költöttek, annak részleteiről azonban csak a bizottság előtt számolt be.

A miniszter azt írta, hogy amikor ismertette, mi történt és mire fordították a pénzt, a bizottság tagjainak „arcára döbbenet ült ki”.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a zárt ülésen ismertetett körülmények alapján Orbán Gáspár családi háttere olyan lehetőséget és állami támogatást biztosított számára, amely nélkül a program ebben a formában aligha valósulhatott volna meg. Hozzátette: szerinte csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt katasztrófa.

A miniszter arra is rámutatott, hogy a misszió létrehozásáról az Országgyűlés határozott, és jóváhagyta a többmilliárdos költségek felhasználását, ezért közlése szerint ebben az ügyben nincs lehetőség feljelentésre.