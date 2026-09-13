Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Az önkénnyel szemben harcolni kell

Fontos

Megszólalt Kína budapesti nagykövete Szijjártó Péter BYD-s kinevezéséről

Gong Tao

Megszólalt Kína budapesti nagykövete Szijjártó Péter BYD-s kinevezéséről

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gong Tao szerint Szijjártó Péter személyes karrierdöntése és a BYD piaci alapú választása vezetett a volt külügyminiszter kinevezéséhez. Kína budapesti nagykövete a magyar–kínai kapcsolatokról, a Semcorp debreceni üzemének leállításáról és a Budapest–Belgrád vasútvonalról is beszélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gong TaoSzijjártó PéternagykövetakkumulátorgyárBYDBudapest-Belgrád vasútvonalTisza-kormányinterjú

Gong Tao kínai nagykövet a Daily News Hungarynek adott interjújában értékelte a Magyar Péter vezette kormány első száz napját, valamint kitért a Szijjártó Péter BYD-s kinevezése miatt kialakult politikai vitára is. Kijelentette: 

Kína
Gong Tao nagykövet közölte, hogy Kína tudomásul veszi a magyar hatóságok által lefolytatott vizsgálatokat (Forrás: Délmagyar)

Ez Szijjártó úr személyes karrierdöntése, valamint a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánunk kommentárt fűzni”

 – hangsúlyozta a nagykövet.

A kínai fél tudomásul veszi a Szijjártó-ügyben indult vizsgálatokat

A nagykövet közölte, hogy Kína tudomásul veszi a magyar hatóságok által, a jogszabályoknak megfelelően lefolytatott vizsgálatokat. Hangsúlyozta: a kínai kormány valamennyi vállalatától, így a BYD-től is elvárja a magyar és az európai uniós előírások szigorú betartását.

Gong Tao felsorolta a BYD legfontosabb magyarországi beruházásait is. Ezek közé tartozik:

  • a komáromi elektromosbusz-gyár;
  • a fóti akkumulátor-összeszerelő üzem;
  • a szegedi elektromosautó-gyártóbázis;
  • a vállalat európai központja;
  • valamint a magyarországi kutatás-fejlesztési központ.

A diplomata a magyar–kínai viszonyról azt mondta, hogy az a kormányváltás után is a „stabil fejlődés útján” maradt. Felidézte, hogy a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartották a kapcsolatot, ő pedig több magyar miniszterrel is egyeztetett – idézte a cikket az Index.

Fordulat Szijjártó Péter ügyében, döntött a rendőrség

A Semcorp ügye és a Budapest–Belgrád vasút is szóba került

Az interjúban a Semcorp debreceni üzemének júniusi leállítása is felmerült, amelyet a hatóságok környezetszennyezés gyanúja miatt rendeltek el. Gong Tao szerint a vállalat együttműködött a hatóságokkal, és független laboratóriumokkal végeztetett további vizsgálatokat.

A diplomata közlése szerint ezek arra jutottak, hogy „nem találtak bizonyítékot arra, hogy a gyár okozta volna az említett környezetszennyezést”. Hozzátette, a Semcorp a jelentéseket a magyar hatóságoknak is benyújtotta.

Gong Tao hangsúlyozta, hogy Kína megérti és tiszteletben tartja a magyar kormány akkumulátoriparra vonatkozó szigorú felügyeleti politikáját. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Magyarország minden befektető számára tisztességes, átlátható, kiszámítható és megkülönböztetéstől mentes üzleti környezetet biztosít.

A Budapest–Belgrád vasútvonallal kapcsolatban elmondta, hogy a magyarországi szakasz infrastruktúrája elkészült, a teherforgalom pedig február 27-én megindult. A személyszállítás elindításához a kínai vállalatok és a MÁV az ETCS vonatbefolyásoló rendszer tesztelésén dolgoznak.

A nagykövet szerint mindkét fél gyorsítja a munkát, a kínai nagykövetség pedig továbbra is támogatja a hátralévő vizsgálatok befejezését. Az interjúban Gong Tao emellett a robotikában rejlő magyar–kínai együttműködési lehetőségekről és az uniós csomagilleték várható következményeiről is beszélt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!