Megszólalt Kína budapesti nagykövete Szijjártó Péter BYD-s kinevezéséről

Gong Tao kínai nagykövet a Daily News Hungarynek adott interjújában értékelte a Magyar Péter vezette kormány első száz napját, valamint kitért a Szijjártó Péter BYD-s kinevezése miatt kialakult politikai vitára is. Kijelentette:

Gong Tao nagykövet közölte, hogy Kína tudomásul veszi a magyar hatóságok által lefolytatott vizsgálatokat (Forrás: Délmagyar)

Ez Szijjártó úr személyes karrierdöntése, valamint a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánunk kommentárt fűzni”

– hangsúlyozta a nagykövet.

A kínai fél tudomásul veszi a Szijjártó-ügyben indult vizsgálatokat

A nagykövet közölte, hogy Kína tudomásul veszi a magyar hatóságok által, a jogszabályoknak megfelelően lefolytatott vizsgálatokat. Hangsúlyozta: a kínai kormány valamennyi vállalatától, így a BYD-től is elvárja a magyar és az európai uniós előírások szigorú betartását.

Gong Tao felsorolta a BYD legfontosabb magyarországi beruházásait is. Ezek közé tartozik:

a komáromi elektromosbusz-gyár;

a fóti akkumulátor-összeszerelő üzem;

a szegedi elektromosautó-gyártóbázis;

a vállalat európai központja;

valamint a magyarországi kutatás-fejlesztési központ.

A diplomata a magyar–kínai viszonyról azt mondta, hogy az a kormányváltás után is a „stabil fejlődés útján” maradt. Felidézte, hogy a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartották a kapcsolatot, ő pedig több magyar miniszterrel is egyeztetett – idézte a cikket az Index.