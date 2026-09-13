Megszólalt Kína budapesti nagykövete Szijjártó Péter BYD-s kinevezéséről

Gong Tao kínai nagykövet a Daily News Hungarynek adott interjújában értékelte a Magyar Péter vezette kormány első száz napját, valamint kitért a Szijjártó Péter BYD-s kinevezése miatt kialakult politikai vitára is. Kijelentette:
Ez Szijjártó úr személyes karrierdöntése, valamint a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánunk kommentárt fűzni”
– hangsúlyozta a nagykövet.
A kínai fél tudomásul veszi a Szijjártó-ügyben indult vizsgálatokat
A nagykövet közölte, hogy Kína tudomásul veszi a magyar hatóságok által, a jogszabályoknak megfelelően lefolytatott vizsgálatokat. Hangsúlyozta: a kínai kormány valamennyi vállalatától, így a BYD-től is elvárja a magyar és az európai uniós előírások szigorú betartását.
Gong Tao felsorolta a BYD legfontosabb magyarországi beruházásait is. Ezek közé tartozik:
- a komáromi elektromosbusz-gyár;
- a fóti akkumulátor-összeszerelő üzem;
- a szegedi elektromosautó-gyártóbázis;
- a vállalat európai központja;
- valamint a magyarországi kutatás-fejlesztési központ.
A diplomata a magyar–kínai viszonyról azt mondta, hogy az a kormányváltás után is a „stabil fejlődés útján” maradt. Felidézte, hogy a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartották a kapcsolatot, ő pedig több magyar miniszterrel is egyeztetett – idézte a cikket az Index.
A Semcorp ügye és a Budapest–Belgrád vasút is szóba került
Az interjúban a Semcorp debreceni üzemének júniusi leállítása is felmerült, amelyet a hatóságok környezetszennyezés gyanúja miatt rendeltek el. Gong Tao szerint a vállalat együttműködött a hatóságokkal, és független laboratóriumokkal végeztetett további vizsgálatokat.
A diplomata közlése szerint ezek arra jutottak, hogy „nem találtak bizonyítékot arra, hogy a gyár okozta volna az említett környezetszennyezést”. Hozzátette, a Semcorp a jelentéseket a magyar hatóságoknak is benyújtotta.
Gong Tao hangsúlyozta, hogy Kína megérti és tiszteletben tartja a magyar kormány akkumulátoriparra vonatkozó szigorú felügyeleti politikáját. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Magyarország minden befektető számára tisztességes, átlátható, kiszámítható és megkülönböztetéstől mentes üzleti környezetet biztosít.
A Budapest–Belgrád vasútvonallal kapcsolatban elmondta, hogy a magyarországi szakasz infrastruktúrája elkészült, a teherforgalom pedig február 27-én megindult. A személyszállítás elindításához a kínai vállalatok és a MÁV az ETCS vonatbefolyásoló rendszer tesztelésén dolgoznak.
A nagykövet szerint mindkét fél gyorsítja a munkát, a kínai nagykövetség pedig továbbra is támogatja a hátralévő vizsgálatok befejezését. Az interjúban Gong Tao emellett a robotikában rejlő magyar–kínai együttműködési lehetőségekről és az uniós csomagilleték várható következményeiről is beszélt.