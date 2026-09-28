Kátai-Németh Vilmos hétfő esti bejelentése szerint a miniszterelnök az ő javaslatára szeptember 30-i hatállyal felmentette tisztségéből Galambos Katalint. A menesztés indoka a miniszter szerint az volt, hogy megszűnt a bizalma a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkár iránt.

Bizalomvesztés miatt menesztette helyettes államtitkárát a miniszter A képen Kátai-Németh Vilmos és Magyar Péter (Forrás: Facebook/Kátai-Németh Vilmos)

Bizalomvesztés áll a háttérben

Javaslatomra a miniszterelnök 2026. szeptember 30-i hatállyal felmentette tisztségéből a jelenlegi helyettes államtitkárt, miután megszűnt iránta a vezetői bizalmam”

– írta Kátai-Németh Vilmos a közösségi oldalán.

A tárcavezető hozzátette, hogy Galambos Katalin utódja már ezen a héten megkezdi munkáját a minisztériumban. A júliusban kinevezett helyettes államtitkár feladata a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének segítése volt. Kátai-Németh Vilmos bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a tárca célja, hogy a fogyatékossággal élő emberek előtt egyre kevesebb akadály álljon, és mindenki egyenlő eséllyel férjen hozzá a közszolgáltatásokhoz.

A minisztériumban Galambos Katalin júliusban kezdte meg a munkát, amikor Kátai-Németh Vilmos két új helyettes államtitkár kinevezését jelentette be. Galambos a fogyatékosságügyi és akadálymentesítési területért, Zeller Judit pedig a társadalmi inklúzióért és az egyenlő bánásmódért felelt.

Az elmúlt hetekben más területeken is történtek személyi változások a kormányzati igazgatásban. Szeptember elején Magyar Péter miniszterelnök négy új helyettes államtitkárt nevezett ki az illetékes miniszterek javaslatára.