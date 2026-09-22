Pattanásig feszült a húr a parlamentben, így vonult ki a Fidesz és a KDNP az ülésről

Kivonult a Fidesz és a KDNP frakciója a parlamentből, miután a Tisza nem szavazta meg az általuk jelölt tagokat a Médiatanácsba – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Bohár Dániel, kiemelve: mindezt azután, hogy a Fidesz Polyák Gáboron kívül a Tisza minden jelöltjét megszavazta.

Kivonult a Fidesz és a KDNP frakciója a parlamentből, miután a Tisza nem szavazta meg az általuk jelölt tagokat a Médiatanácsba (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, kedden megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé az Országgyűlés. A parlament megválasztotta a testület négy, a Tisza-frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját, ugyanakkor elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.

Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen és 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg a képviselők.

A Médiatanács tagjává választották a Tisza Párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt.

Elutasították ugyanakkor a Fidesz jelöltjének, Szabó László kommunikációs szakembernek, valamint a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek a megválasztását.

Az Országgyűlés művelődési bizottsága hétfőn döntött arról, hogy Polyák Gábort jelöli a Médiatanács elnöki tisztségére. Ugyanekkor határoztak arról is, hogy támogatják a kormánypárti és ellenzéki frakciók által a testületbe javasolt személyek megválasztását. A parlament keddi üléséről az Origo élőben tudósít, amelyet itt lehet követni.