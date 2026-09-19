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Magyar Péter

Magyar Péter ugyanazt posztolja, mégis egészen más kommentek fogadják Facebookon és X-en

47 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Magyar Péter bejegyzései alatt látványosan eltérő hangulat rajzolódik ki a két közösségi oldalon. Facebookon rendre pozitív kommentek sorakoznak a kormányfő posztjai alatt, különösen a kiemelt helyeken, míg X-en hosszas görgetésbe telik, míg támogató kommentbe fut bele az ember.
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Magyar Péter miniszterelnök számára a közösségi média továbbra is fontos eszköz a politikai üzenetek közvetítésére, az utóbbi időszakban pedig a Facebook-bejegyzéseiben és az X-en is rendszeresen ugyanazokat a témákat osztja meg. A kommentek között azonban a két platformon egészen eltérő reakciók láthatók.

Jelentős külöbséget mutatnak a kommentek a kormányfő két fő hírcsatornája között (Forrás: Facebook/Péter Magyar)
Jelentős külöbséget mutatnak a kommentek a kormányfő két fő hírcsatornája között (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Szembetűnően más képet festenek a kommentek X-en és Facebookon

A különbség különösen feltűnő a legutóbbi, politikusi vagyonosodási vizsgálatokról szóló bejegyzésnél. Magyar Péter azt írta, hogy akár húsz évre visszamenőleg is vizsgálhatják a politikusok vagyongyarapodását, a NAV pedig a kastélyokat, ingatlanokat, cégbirodalmakat és megtakarításokat is ellenőrizheti. Hangsúlyozta azt is, hogy az elszámoltatás nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi politikusokra is vonatkozna.  

A bejegyzés az X-en egészen más visszhangot kapott, mint Facebookon. A legfelül látható hozzászólások között hosszabb görgetés után is nehéz volt támogató hangvételű kommentet találni.

A kormányfő bejegyzése alatt többek között ilyen hozzászólások jelentek meg:

kellett ismét valami nagyot szóló dolgot bedobni a köztudatba, hogy ezen csámcsogjanak, azért mert nincs valódi kormányzás! Adópolitika, egészségügy, energiapolitika, oktatás? Semmi! Terelés már megint, de meddig?”

Más a politikusi vagyonosodás vizsgálatát éppen Magyar Péteren kérné számon:

14 évig a közpénzen híztál érdemi munka nélkül. Kezdhetik veled a sort.”

Többen pedig arra szólították fel a miniszterelnököt, hogy saját magával kezdje a vizsgálatot.

Mutass példát! Légy te az első!”

 – írta az egyik hozzászóló.  Olyan komment is érkezett, amely Magyar Péter nyaralójának és lakásának eredetét kérte számon. 

Facebookon a támogatás hangja kerül előrébb

Ugyanez a bejelentés Facebookon egészen más képet mutatott. A megtekintett kommentek között több támogató reakció is a hozzászólások elején jelent meg, köztük az alábbiak is:

Tisztító tűz, igen ez kell, hogy megnyugvás legyen a társadalomban.”

Mások rövidebben reagáltak: 

Jöhet a körömrágás jópár embernek.”

Minden napra jut egy kis »végre« érzés.”

Szuper. Én a biztonság kedvéért kiterjeszteném a polgármesterek is.”

A kommentfolyamok megtekintése alapján tehát ugyanannak a politikai üzenetnek két különböző arca rajzolódik ki. Az X-en a kormányt és a miniszterelnököt bíráló hozzászólások kerültek szem elé, míg Facebookon hosszabb görgetés után lehet csak találkozni a hasonlóan kritikus reakciókkal.

Az országjárásnál is hasonló különbség látható

Az éles különbség valamennyi posztnál megfigyelhető. Magyar Péter szeptember 19-re Pécsre hirdette meg országjárásának következő állomását, a 48-as térre, ahová a Tisza országgyűlési képviselőivel együtt várja az érdeklődőket. A miniszterelnök arra kérte követőit, hogy minél többen vegyenek részt rajta.

Az X-en a bejegyzés alatt ismét elsősorban kritikus reakciók voltak láthatók. Többen azt kifogásolták, hogy a miniszterelnök országjárással foglalkozik a kormányzás helyett. Egyikük azt írta:

Egy frissen megválasztott miniszterelnök nem szokott országban kampányolni, hanem az országot irányítja!”

Más hozzászóló rövidebben fogalmazott:

Dolgozzatok! Ne turnézzatok!” 

Több kommentelő pedig azt kifogásolta, hogy Magyar Péter szerintük túl sok időt fordít a politikai rendezvényekre. A hozzászólások egy része olyan durva nyelvezetet használt, hogy azokat szó szerint nem idézzük.

Facebookon ugyanehhez a bejegyzéshez már jóval támogatóbb hangvételű kommentek kerültek a szemünk elé. A hozzászólók közül többen azt írták, hogy várják a miniszterelnököt Pécsen, és ott lesznek a rendezvényen.

Várunk. Ott leszünk, számíthatsz ránk” 

– írta az egyik kommentelő. Más azt kérdezte: 

Elég lesz az a tér, a nagy tömegnek?”

Mi állhat a különbség mögött?

A két platform kommentfolyamának eltérése önmagában nem bizonyítja, hogy a felületek valamelyike politikailag egyik vagy másik oldal felé húzna. A közösségi oldalak eltérő módon rangsorolják a hozzászólásokat, és a felhasználók saját követései, korábbi aktivitása, illetve a kommentek népszerűsége is befolyásolhatja, hogy mit látnak elsőként.

Az X saját tájékoztatása szerint a válaszok rangsorolásánál többek között számít, hogy követjük-e az adott felhasználót, válaszolt-e a bejegyzés szerzője, illetve milyen más algoritmikus szempontok alapján ítéli relevánsnak a rendszer az adott hozzászólást. 

Kérdés marad, hogy a platform mi alapján dönti el egy adott tartalomról, hogy az releváns, vagy sem. A példaként kiemelt posztok tartalmilag megegyeznek, mégis szembetűnő a különbség a fogadtatás terén.

Szelfidömping és politikai celebkedés – ő Magyar Péter, a Facebook-kormányzás bajnoka!

 

 

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