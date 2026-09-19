Magyar Péter ugyanazt posztolja, mégis egészen más kommentek fogadják Facebookon és X-en

Magyar Péter miniszterelnök számára a közösségi média továbbra is fontos eszköz a politikai üzenetek közvetítésére, az utóbbi időszakban pedig a Facebook-bejegyzéseiben és az X-en is rendszeresen ugyanazokat a témákat osztja meg. A kommentek között azonban a két platformon egészen eltérő reakciók láthatók.
Szembetűnően más képet festenek a kommentek X-en és Facebookon
A különbség különösen feltűnő a legutóbbi, politikusi vagyonosodási vizsgálatokról szóló bejegyzésnél. Magyar Péter azt írta, hogy akár húsz évre visszamenőleg is vizsgálhatják a politikusok vagyongyarapodását, a NAV pedig a kastélyokat, ingatlanokat, cégbirodalmakat és megtakarításokat is ellenőrizheti. Hangsúlyozta azt is, hogy az elszámoltatás nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi politikusokra is vonatkozna.
A bejegyzés az X-en egészen más visszhangot kapott, mint Facebookon. A legfelül látható hozzászólások között hosszabb görgetés után is nehéz volt támogató hangvételű kommentet találni.
A kormányfő bejegyzése alatt többek között ilyen hozzászólások jelentek meg:
kellett ismét valami nagyot szóló dolgot bedobni a köztudatba, hogy ezen csámcsogjanak, azért mert nincs valódi kormányzás! Adópolitika, egészségügy, energiapolitika, oktatás? Semmi! Terelés már megint, de meddig?”
Más a politikusi vagyonosodás vizsgálatát éppen Magyar Péteren kérné számon:
14 évig a közpénzen híztál érdemi munka nélkül. Kezdhetik veled a sort.”
Többen pedig arra szólították fel a miniszterelnököt, hogy saját magával kezdje a vizsgálatot.
Mutass példát! Légy te az első!”
– írta az egyik hozzászóló. Olyan komment is érkezett, amely Magyar Péter nyaralójának és lakásának eredetét kérte számon.
Facebookon a támogatás hangja kerül előrébb
Ugyanez a bejelentés Facebookon egészen más képet mutatott. A megtekintett kommentek között több támogató reakció is a hozzászólások elején jelent meg, köztük az alábbiak is:
Tisztító tűz, igen ez kell, hogy megnyugvás legyen a társadalomban.”
Mások rövidebben reagáltak:
Jöhet a körömrágás jópár embernek.”
Minden napra jut egy kis »végre« érzés.”
Szuper. Én a biztonság kedvéért kiterjeszteném a polgármesterek is.”
A kommentfolyamok megtekintése alapján tehát ugyanannak a politikai üzenetnek két különböző arca rajzolódik ki. Az X-en a kormányt és a miniszterelnököt bíráló hozzászólások kerültek szem elé, míg Facebookon hosszabb görgetés után lehet csak találkozni a hasonlóan kritikus reakciókkal.
Az országjárásnál is hasonló különbség látható
Az éles különbség valamennyi posztnál megfigyelhető. Magyar Péter szeptember 19-re Pécsre hirdette meg országjárásának következő állomását, a 48-as térre, ahová a Tisza országgyűlési képviselőivel együtt várja az érdeklődőket. A miniszterelnök arra kérte követőit, hogy minél többen vegyenek részt rajta.
Az X-en a bejegyzés alatt ismét elsősorban kritikus reakciók voltak láthatók. Többen azt kifogásolták, hogy a miniszterelnök országjárással foglalkozik a kormányzás helyett. Egyikük azt írta:
Egy frissen megválasztott miniszterelnök nem szokott országban kampányolni, hanem az országot irányítja!”
Más hozzászóló rövidebben fogalmazott:
Dolgozzatok! Ne turnézzatok!”
Több kommentelő pedig azt kifogásolta, hogy Magyar Péter szerintük túl sok időt fordít a politikai rendezvényekre. A hozzászólások egy része olyan durva nyelvezetet használt, hogy azokat szó szerint nem idézzük.
Facebookon ugyanehhez a bejegyzéshez már jóval támogatóbb hangvételű kommentek kerültek a szemünk elé. A hozzászólók közül többen azt írták, hogy várják a miniszterelnököt Pécsen, és ott lesznek a rendezvényen.
Várunk. Ott leszünk, számíthatsz ránk”
– írta az egyik kommentelő. Más azt kérdezte:
Elég lesz az a tér, a nagy tömegnek?”
Mi állhat a különbség mögött?
A két platform kommentfolyamának eltérése önmagában nem bizonyítja, hogy a felületek valamelyike politikailag egyik vagy másik oldal felé húzna. A közösségi oldalak eltérő módon rangsorolják a hozzászólásokat, és a felhasználók saját követései, korábbi aktivitása, illetve a kommentek népszerűsége is befolyásolhatja, hogy mit látnak elsőként.
Az X saját tájékoztatása szerint a válaszok rangsorolásánál többek között számít, hogy követjük-e az adott felhasználót, válaszolt-e a bejegyzés szerzője, illetve milyen más algoritmikus szempontok alapján ítéli relevánsnak a rendszer az adott hozzászólást.
Kérdés marad, hogy a platform mi alapján dönti el egy adott tartalomról, hogy az releváns, vagy sem. A példaként kiemelt posztok tartalmilag megegyeznek, mégis szembetűnő a különbség a fogadtatás terén.