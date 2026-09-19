Magyar Péter ugyanazt posztolja, mégis egészen más kommentek fogadják Facebookon és X-en

Magyar Péter miniszterelnök számára a közösségi média továbbra is fontos eszköz a politikai üzenetek közvetítésére, az utóbbi időszakban pedig a Facebook-bejegyzéseiben és az X-en is rendszeresen ugyanazokat a témákat osztja meg. A kommentek között azonban a két platformon egészen eltérő reakciók láthatók.

Jelentős külöbséget mutatnak a kommentek a kormányfő két fő hírcsatornája között (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Szembetűnően más képet festenek a kommentek X-en és Facebookon

A különbség különösen feltűnő a legutóbbi, politikusi vagyonosodási vizsgálatokról szóló bejegyzésnél. Magyar Péter azt írta, hogy akár húsz évre visszamenőleg is vizsgálhatják a politikusok vagyongyarapodását, a NAV pedig a kastélyokat, ingatlanokat, cégbirodalmakat és megtakarításokat is ellenőrizheti. Hangsúlyozta azt is, hogy az elszámoltatás nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi politikusokra is vonatkozna.

A bejegyzés az X-en egészen más visszhangot kapott, mint Facebookon. A legfelül látható hozzászólások között hosszabb görgetés után is nehéz volt támogató hangvételű kommentet találni.

A kormányfő bejegyzése alatt többek között ilyen hozzászólások jelentek meg:

kellett ismét valami nagyot szóló dolgot bedobni a köztudatba, hogy ezen csámcsogjanak, azért mert nincs valódi kormányzás! Adópolitika, egészségügy, energiapolitika, oktatás? Semmi! Terelés már megint, de meddig?”

Más a politikusi vagyonosodás vizsgálatát éppen Magyar Péteren kérné számon:

14 évig a közpénzen híztál érdemi munka nélkül. Kezdhetik veled a sort.”

Többen pedig arra szólították fel a miniszterelnököt, hogy saját magával kezdje a vizsgálatot.

Mutass példát! Légy te az első!”

– írta az egyik hozzászóló. Olyan komment is érkezett, amely Magyar Péter nyaralójának és lakásának eredetét kérte számon.

Facebookon a támogatás hangja kerül előrébb

Ugyanez a bejelentés Facebookon egészen más képet mutatott. A megtekintett kommentek között több támogató reakció is a hozzászólások elején jelent meg, köztük az alábbiak is:

Tisztító tűz, igen ez kell, hogy megnyugvás legyen a társadalomban.”

Mások rövidebben reagáltak:

Jöhet a körömrágás jópár embernek.”

Minden napra jut egy kis »végre« érzés.”

Szuper. Én a biztonság kedvéért kiterjeszteném a polgármesterek is.”

A kommentfolyamok megtekintése alapján tehát ugyanannak a politikai üzenetnek két különböző arca rajzolódik ki. Az X-en a kormányt és a miniszterelnököt bíráló hozzászólások kerültek szem elé, míg Facebookon hosszabb görgetés után lehet csak találkozni a hasonlóan kritikus reakciókkal.