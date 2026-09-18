Fidesz: Vitézy Dávid léptette hatályba a koncessziós szerződést és Magyar Péter koordinálta a Magyar Közút átszervezését, akkor nem volt jogsértő?

A Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a magyar gyorsforgalmi úthálózat jövőjét – közölte a Fidesz-frakció a mai kormányszóvivői tájékoztató után. A képviselőcsoport szerint Magyar Péter és Vitézy Dávid két dolgot elfelejtett megemlíteni, amikor az autópályákról és a koncessziós szerződésről beszéltek.

A Fidesz szerint Vitézy Dávid léptette hatályba a koncessziós szerződést és Magyar Péter koordinálta a Magyar Közút átszervezését (Fotó: Ladóczki Balázs)

Először is arról nem beszéltek, hogy az általuk bemutatott, elmondásuk szerint jogilag aggályos és túlárazott koncessziós szerződés hatályba lépéséhez szükséges intézkedések végrehajtását Vitézy Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. A szerződést 2022. május 17-én írták alá, és 2022. szeptember 1-jén lépett hatályba, Vitézy Dávid pedig 2022. május 25-től volt közlekedési államtitkár. Magyar Péter 2022 augusztusától a Magyar Közút igazgatósági tagja volt, így az általa most problémásnak tartott humán erőforrás és mérnökség-átadást akkor – nem kívülállóként, megfigyelőként, hanem igazgatósági tagként – ő csinálta végig – emlékeztettek.

Másodszor arról is elfelejtettek szólni, hogy miközben ők az eddigi kormányzásuk alatt csak politikai bosszúhadjáratra voltak képesek, a Fidesz-kormány tizenhat év alatt az országot építette,

2010 és 2026 között több mint 750 kilométernyi gyorsforgalmi út épült.

Míg 2010 előtt tizennégy megyei jogú város kapcsolódott a gyorsforgalmi úthálózathoz, ma már huszonkettő. A magyar lakosság közel 90 százaléka az otthonától fél órán belül fel tud hajtani a gyorsforgalmi úthálózatra, amelyen biztonságosan és gyorsan el tudja érni az úti célját. Míg 2010-ben három olyan gyorsforgalmi utunk volt, amely eljutott az országhatárig, ma tíz ilyen szakasz van. Nemcsak bekapcsoltuk Magyarországot Közép-Európa közlekedési vérkeringésébe, de ma lakosság- és területarányosan az Európai Unión belül az elsők között vagyunk a gyorsforgalmi utak terén, részben annak a koncessziós rendszernek köszönhetően, amit ma gyaláznak – emelte ki a Fidesz-frakció, amely szerint a fejlődésnek most a politikai bosszú miatt várhatóan vége lesz, politikai bosszúból ugyanis még egyetlen kilométernyi autópálya sem épült sehol.

A Fidesz épített, a Tisza csak rombolni tud

– hangsúlyozták, hozzátéve: a Tisza-kormány politikai leszámolásának és kormányképtelenségének árát végül a magyar emberek fizetik majd meg. Bár az autópályák üzemeltetését jelenleg a Magyar Közútra akarják bízni, senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy a beruházási és fejlesztési pénzek a külföldi cégekhez fognak vándorolni. A képviselőcsoport szerint Vitézy Dávid ezt készíti elő, hiszen „köztudottan a németek embere”. Ez az ára a brüsszeli politikai elit által a választási kampányban és azóta biztosított támogatásnak, valamint a magyar jogrend lábbal tiprása feletti cinkos szemhunyásnak – tették hozzá.