Fidesz: Vitézy Dávid léptette hatályba a koncessziós szerződést és Magyar Péter koordinálta a Magyar Közút átszervezését, akkor nem volt jogsértő?

A Tisza-kormány a politikai bosszú oltárán áldozza fel a magyar gyorsforgalmi úthálózat jövőjét – közölte a Fidesz-frakció a mai kormányszóvivői tájékoztató után. A képviselőcsoport szerint Magyar Péter és Vitézy Dávid két dolgot elfelejtett megemlíteni, amikor az autópályákról és a koncessziós szerződésről beszéltek.
Először is arról nem beszéltek, hogy az általuk bemutatott, elmondásuk szerint jogilag aggályos és túlárazott koncessziós szerződés hatályba lépéséhez szükséges intézkedések végrehajtását Vitézy Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. A szerződést 2022. május 17-én írták alá, és 2022. szeptember 1-jén lépett hatályba, Vitézy Dávid pedig 2022. május 25-től volt közlekedési államtitkár. Magyar Péter 2022 augusztusától a Magyar Közút igazgatósági tagja volt, így az általa most problémásnak tartott humán erőforrás és mérnökség-átadást akkor – nem kívülállóként, megfigyelőként, hanem igazgatósági tagként – ő csinálta végig – emlékeztettek.
Másodszor arról is elfelejtettek szólni, hogy miközben ők az eddigi kormányzásuk alatt csak politikai bosszúhadjáratra voltak képesek, a Fidesz-kormány tizenhat év alatt az országot építette,
2010 és 2026 között több mint 750 kilométernyi gyorsforgalmi út épült.
Míg 2010 előtt tizennégy megyei jogú város kapcsolódott a gyorsforgalmi úthálózathoz, ma már huszonkettő. A magyar lakosság közel 90 százaléka az otthonától fél órán belül fel tud hajtani a gyorsforgalmi úthálózatra, amelyen biztonságosan és gyorsan el tudja érni az úti célját. Míg 2010-ben három olyan gyorsforgalmi utunk volt, amely eljutott az országhatárig, ma tíz ilyen szakasz van. Nemcsak bekapcsoltuk Magyarországot Közép-Európa közlekedési vérkeringésébe, de ma lakosság- és területarányosan az Európai Unión belül az elsők között vagyunk a gyorsforgalmi utak terén, részben annak a koncessziós rendszernek köszönhetően, amit ma gyaláznak – emelte ki a Fidesz-frakció, amely szerint a fejlődésnek most a politikai bosszú miatt várhatóan vége lesz, politikai bosszúból ugyanis még egyetlen kilométernyi autópálya sem épült sehol.
A Fidesz épített, a Tisza csak rombolni tud
– hangsúlyozták, hozzátéve: a Tisza-kormány politikai leszámolásának és kormányképtelenségének árát végül a magyar emberek fizetik majd meg. Bár az autópályák üzemeltetését jelenleg a Magyar Közútra akarják bízni, senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy a beruházási és fejlesztési pénzek a külföldi cégekhez fognak vándorolni. A képviselőcsoport szerint Vitézy Dávid ezt készíti elő, hiszen „köztudottan a németek embere”. Ez az ára a brüsszeli politikai elit által a választási kampányban és azóta biztosított támogatásnak, valamint a magyar jogrend lábbal tiprása feletti cinkos szemhunyásnak – tették hozzá.
Vége a koncessziós szerződésnek
Mint beszámoltunk róla, Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid miniszter bejelentette a mai kormányzati tájékoztatón, hogy megszüntetik az autópálya-koncesszióról született szerződést, feljelentést tesznek és büntetőeljárások fognak indulni az ügyben. A kormány szerint a vitatott megállapodás jogsértő és jelentősen túlárazott.
Németh Balázs fideszes képviselő a kormányzati tájékoztató után közösségi oldalán emlékeztetett:
- 2022. május 17-én írta alá az Orbán-kormány az autópályák üzemeltetéséről és fejlesztéséről szóló szerződést a magyar tulajdonú Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel
- 2022. május 24-től Vitézy Dávid az Orbán-kormány közlekedési államtitkára
- 2022. augusztusától Magyar Péter a Magyar Közút igazgatósági tagja
- 2022. szeptember 1-jén lépett hatályba a májusban aláírt koncessziós szerződés, az ehhez szükséges intézkedéseket Vitézy Dávid koordinálta