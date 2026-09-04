Konfront néven indíthatnak új lapot a Mandinertől távozó újságírók

A Konfront indulásának időpontjáról nincs infó

A három újságíró közül Kacsóh Dániel, a Mandiner korábbi főszerkesztő-helyettese fogalmazott a legegyértelműbben.

A Mandiner után jön a Konfront”

– írta közösségi oldalán, amiből arra lehet következtetni, hogy valóban Konfront lesz az új lap neve. Arról egyelőre nincs információ, hogy a Konfront milyen felületen, milyen szerkesztőségi háttérrel és mikor indulhat el. A bejelentés időzítése azért is figyelemre méltó, mert ugyanazon a napon vált ismertté, hogy Kereki Gergő vezérigazgató-főszerkesztőt felmentették a munkavégzés alól.