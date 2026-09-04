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konfront

Konfront néven indíthatnak új lapot a Mandinertől távozó újságírók

1 órája
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Nagy bejelentés érkezett néhány órával azután, hogy Kereki Gergőt, a Mandiner vezérigazgató-főszerkesztőjét felmentették a munkavégzés alól. Új lap indítására készülhetnek a Mandinertől korábban távozó újságírók, akik péntek este egyszerre utaltak a Konfront névre.
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Konfront néven indíthatnak új lapot a Mandinertől korábban távozó újságírók – írta az Economx. Kacsóh Dániel, Kohán Mátyás és Lentulai Krisztián péntek este tett közzé erre utaló bejegyzést, egyelőre azonban további részleteket nem árultak el a készülő projektről.

Konfront
Kacsóh Dániel, Kohán Mátyás és Lentulai Krisztián nem árult el részleteket a Konfrontról (Forrás: Facebook/Kacsóh Dániel reagál)
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A Konfront indulásának időpontjáról nincs infó

A három újságíró közül Kacsóh Dániel, a Mandiner korábbi főszerkesztő-helyettese fogalmazott a legegyértelműbben. 

A Mandiner után jön a Konfront”

 – írta közösségi oldalán, amiből arra lehet következtetni, hogy valóban Konfront lesz az új lap neve. Arról egyelőre nincs információ, hogy a Konfront milyen felületen, milyen szerkesztőségi háttérrel és mikor indulhat el. A bejelentés időzítése azért is figyelemre méltó, mert ugyanazon a napon vált ismertté, hogy Kereki Gergő vezérigazgató-főszerkesztőt felmentették a munkavégzés alól.

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