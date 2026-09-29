A jegybanktól érkezik új vezető a Kopp Mária Intézet élére

A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint Asztalos Pétert nyílt pályázaton választották ki, ami során hat érvényes pályázatot kaptak. A Kopp Mária Intézet új elnökének kinevezését már Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter is jóváhagyta.

A Kopp Mária Intézet új elnöke, Asztalos Péter (Forrás: Facebook)

Az új elnököt az intézet közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint már be is mutatták egy állománygyűlés keretében.

Asztalos korábban versenyképességi elemzőjeként dolgozott a Magyar Nemzeti Bankban, ahol

szakmai munkájának fontos részét képezték a demográfiai folyamatokkal és a családpolitikával kapcsolatos kérdések.

Az új elnök három gyerek édesapja, így személyes tapasztalatai is vannak a családok mindennapi életéről.

Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár az új vezető érkezése kapcsán jelezte, hogy az intézmény feladatai a jövőben jelentősen bővülni fognak.

Bővülnek a Kopp Mária Intézet feladatai

A családpolitikai kutatások mellett az intézet munkájára ezentúl a Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkársághoz tartozó további területeken is számítanak. A KINCS a jövőben

a szociálpolitika,

az időspolitika,

a szociális ügyek és

a felzárkózás

területén is végez majd kutatásokat és hatásvizsgálatokat, valamint

részt vesz majd a családtámogatási intézkedések hatásának monitorozásában is.

Makay Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár jelezte, hogy az intézmény vezetésére nyolc pályázat érkezett, ezek közül hat volt érvényes. A meghallgatások után a bizottság úgy találta, hogy Asztalos a legmegfelelőbb a posztra, a döntést pedig Kátai-Németh Vilmos miniszter is jóváhagyta.

Az új elnök az intézet jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott: olyan kutatórendszer kialakítására van szükség, amely rugalmasan alkalmazkodik az új feladatokhoz, és hatékonyan támogatja a minisztérium szakmai munkáját és működését.