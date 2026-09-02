Térképre kerülnek a kórházi fertőzések, de könnyű lehet félreérteni az adatokat

Csütörtökön élesíti a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azt az interaktív felületet, amelyen intézményi bontásban is elérhetővé válnak a kórházi fertőzésekre és járványokra vonatkozó adatok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy szerdai háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy az új rendszer régóta várt és fontos állomás, amely a betegbiztonság javításában és a szükséges kórházi fejlesztések meghatározásában is segíthet.

Csütörtök éjjel nyilvánossá válik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait bemutató új internetes felület (Forrás: Mediaworks)

Intézményi adatok, grafikonok és ötéves idősorok jelennek meg

A krónikus és rehabilitációs intézmények egyelőre nem kerülnek be a rendszerbe, kezdetben csak az aktív fekvőbeteg-ellátó intézmények összesített adatai lesznek böngészhetők.

Az új dashboardon a felhasználók kiválaszthatják az adott intézményt és évet, majd kártyákon, csempéken és grafikonokon tekinthetik meg az adatokat, akár ötéves idősorokban. Az egyes mutatók mellett fogalommagyarázatok, infoboxok és gyakori kérdésekre adott válaszok is segítik az értelmezést.

A felületen többek között az alábbi információk jelennek meg:

a járványok száma és intézménytípusok szerinti megoszlása;

a Clostridioides difficile-fertőzések adatai;

a behurcolt járványok és fertőzések;

az intézmények mintavételi gyakorlata;

a fertőzési adatok időbeli változása;

az orvosok, ápolók és segédápolók ágyszámhoz viszonyított létszáma;

az ágykihasználtság;

az átlagos ellátási idő;

a betegellátási és fertőzési mutatók ötéves trendjei.

A műtéti sebfertőzések arányát ugyanakkor egyelőre nem teszik közzé. Veress István járványügyi szakértő szerint ezekből az adatokból jelenleg nem lehet megfelelő országos következtetéseket levonni.