Eldőlt Kubatov Gábor sorsa a Fradinál – kormányzati tájékoztató élőben az Origón!

Csütörtökön délelőtt sajtótájékoztatón ismertetik a kormány újabb döntéseit. A kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is részt vesz. Az elhangzottakról frissülő tudósításban számol be az Origo.

A miniszterelnök ismerteti a kormány döntéseit (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Új környezetvédelmi főhatóság kezdi meg működését január 1-jétől – ismertette Magyar Éva kormányszóvivő. Az új szervezethez tartozik majd az akkumulátorgyártás és hulladékkezelés, valamint az állatvédelem felügyelete is. Az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóságon belül ötvenfős zöldőrség is működik majd.

Az új főhatóság

környezetvédelmi,

hulladékgazdálkodási,

természetvédelmi,

géntechnológiai,

állatvédelmi,

erdészeti,

klímavédelmi, valamint

vízgazdálkodási és

vízvédelmi

hatósági és igazgatási feladatokat lát majd el, valamint országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és akkumulátorhulladék-kezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást. A zöldőrségtől gyors és határozott fellépés várható

az állatkínzással,

az illegális hulladéklerakással,

az erdőkárosítással,

az illegális kútfúrásokkal és

a kutyaviadalokkal

szemben. A főhatóságot létrehozó törvényről a kormány társadalmi egyeztetést indít.

Átalakítják az élelmiszerlánc-felügyelet területi rendszerét, a járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, a Nébih pedig megkapja az érintett agrár-, élelmiszerlánc-, állat és növényegészségügyi hatásköröket. A kormányszóvivő az eddigi rendszert lassúnak és rugalmatlannak nevezte, és hangsúlyozta: többször előfordult, hogy a szükséges hatósági intézkedések késve vagy nem megfelelően valósultak meg.

Novemberben vásárlási utalvány formájában érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete

– közölte a szóvivő. Arról is beszámolt, hogy a gyermekvédelmi rendszerben élő drogfüggő gyermekeknek és dolgozóknak külön program indul, elsőként kríziscsomagot vezetnek be.

Magyar Péter emlékeztetett: eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást a vállalkozások számára. Új kamarai biztos neveznek ki, és hárommilliárd forint állami támogatást felülvizsgálnak.