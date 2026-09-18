Eldőlt Kubatov Gábor sorsa a Fradinál – kormányzati tájékoztató élőben az Origón!

Csütörtökön délelőtt sajtótájékoztatón ismertetik a kormány újabb döntéseit. A kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is részt vesz. Az elhangzottakról frissülő tudósításban számol be az Origo.
Új környezetvédelmi főhatóság kezdi meg működését január 1-jétől – ismertette Magyar Éva kormányszóvivő. Az új szervezethez tartozik majd az akkumulátorgyártás és hulladékkezelés, valamint az állatvédelem felügyelete is. Az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóságon belül ötvenfős zöldőrség is működik majd.
Az új főhatóság
- környezetvédelmi,
- hulladékgazdálkodási,
- természetvédelmi,
- géntechnológiai,
- állatvédelmi,
- erdészeti,
- klímavédelmi, valamint
- vízgazdálkodási és
- vízvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat lát majd el, valamint országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és akkumulátorhulladék-kezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást. A zöldőrségtől gyors és határozott fellépés várható
- az állatkínzással,
- az illegális hulladéklerakással,
- az erdőkárosítással,
- az illegális kútfúrásokkal és
- a kutyaviadalokkal
szemben. A főhatóságot létrehozó törvényről a kormány társadalmi egyeztetést indít.
Átalakítják az élelmiszerlánc-felügyelet területi rendszerét, a járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, a Nébih pedig megkapja az érintett agrár-, élelmiszerlánc-, állat és növényegészségügyi hatásköröket. A kormányszóvivő az eddigi rendszert lassúnak és rugalmatlannak nevezte, és hangsúlyozta: többször előfordult, hogy a szükséges hatósági intézkedések késve vagy nem megfelelően valósultak meg.
Novemberben vásárlási utalvány formájában érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete
– közölte a szóvivő. Arról is beszámolt, hogy a gyermekvédelmi rendszerben élő drogfüggő gyermekeknek és dolgozóknak külön program indul, elsőként kríziscsomagot vezetnek be.
Magyar Péter emlékeztetett: eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást a vállalkozások számára. Új kamarai biztos neveznek ki, és hárommilliárd forint állami támogatást felülvizsgálnak.
Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban – jelentette be a kormányfő. Sportvezetői kizárás és összeférhetetlenségi szabály lép életbe az 500 fősnél nagyobb sportszervezeteknél, ami nem csak politikusokra, hanem állami végek vezetőire is vonatkozik. A hivatalban lévőknek 30 napjuk van nyilatkozni az összeférhetetlenségről. Név szerint is említette Szijjártó Pétert, a Kispest, Kubatov Gábort, a Ferencváros és Deutsch Tamást, az MTK elnökét. Hozzátette, hogy ő maga is fradista, és gratulált az FTC tegnapi győzelméhez az Európa-ligában.
A miniszterelnök beszámolt a politikusokat érintő vagyonosodási vizsgálatokról is, amelyekhez ötven új revizort fognak bevetni a NAV-nál. Ellenőrzik a találmányokat, a hozzátartozókat és az életmódot is, mivel többeknél nehezen hihető, hogy legális, a közszférából szerzett jövedelemből tettek szert vagyonra – jegyezte meg.
A kormány elrendelte az autópálya-koncessziók átvilágítását, a részleteket Vitézy Dávid ismertette. A miniszter szerint 105 milliárdos túlárazás történt a budapesti M6-os szakasznál.
Miről tárgyalt a kormány?
Mint beszámoltunk róla, szerdán ülésezett a kormány, a miniszterelnök videót is megosztott a részletekről. Magyar Péter kitért
a dohánytermékek adójának tervezett emelésére, amelytől a kormány 90 milliárd forintos többletbevételt vár,
amit az egészségügy fejlesztésére fordítanak. A kormány újratárgyalja a dohánykoncesszió ügyét, és teljesen átalakítja a trafikok rendszerét. Emellett a jelenlegi nagykereskedelmi monopólium megszüntetését is bejelentette. A miniszterelnök szerint
a dohánytermékek adójának emeléséből származó 90 milliárd forintos pluszbevétel az egészségügyi fejlesztések mellett az ágazatban dolgozók béremelésére is fordítható lesz.
A kormányfő a kaszinókoncessziók átalakításáról is beszélt, és a szerdai kormányülés másik fontos témájaként az autópálya-koncessziókat említette.
Megvizsgálják a politikusok vagyonosodását
Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok, akár húsz évre visszamenőleg – jelentette be új videójában a miniszterelnök.
A NAV megvizsgálja a kastélyokat, egyéb ingatlanokat, cégbirodalmakat, milliárdos megtakarításokat, és felkutatja az eltitkolt vagyonelemeket
– közölte a kormányfő. Hozzátette: nem csak a korábbi politikusoknak, hanem a jelenlegieknek is el kell majd számolniuk a vagyonukkal.
A politikusok vagyonosodásának vizsgálatáról szóló törvényt haladéktalanul benyújtják az Országgyűlésnek. Az ellenőrzés kiterjed minden olyan
- országgyűlési képviselőre,
- miniszterelnökre,
- miniszterre,
- államtitkárra,
- kormánybiztosra és
- miniszterelnöki biztosra,
akinek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízása, és azokra is, akik most vagy később töltik be ezeket a tisztségeket.
A vizsgálat a hozzátartozókra is vonatkozik majd.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) havonta nyilvánosságra hozza majd, hogy milyen vizsgálatokat indított.
Az Origo szerdán számolt be róla, hogy hivatalba lépett a NAV új bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese, Sisák Attila. Az új elnökhelyettes kiemelt feladata lesz a költségvetési bevételek védelme és a visszaélések következetes feltárása, valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.