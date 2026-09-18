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pályázat

Nyílt pályázaton keresnek új kormányhivatal vezetőket

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Budapest, valamint 9 vármegyei kormányhivatalnak keresnek új vezetőt. A Tisza-frakció bejelentése szerint a pályázat nyílt: a jelentkezéshez diploma és legalább három év, a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges.
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pályázatTisza-frakciókormányhivatal

Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és kilenc vármegyei kormányhivatal új vezetőjét - közölte a Tisza-frakció a Facebook-oldalán pénteken.

Nyílt pályázaton keresnek új kormányhivatal vezetőket
Nyílt pályázaton keresnek új kormányhivatal vezetőket. Fotó: Csongrád megyei kormányhivatal

Nyílt pályázaton keresnek új kormányhivatal vezetőket

Tájékoztatásuk szerint Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas vármegyében hirdették meg a kormánymegbízotti tisztséget.

A jelentkezéshez diploma és legalább három év, a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-ig várják.

Emlékeztettek, hogy október elsejétől az elnevezések is változnak: a vármegye helyett újra megye, a főispán helyett kormánymegbízott lesz a hivatalos megnevezés.

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök június 29-ei hatállyal Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatal, Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatal, Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatal és Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal élére nevezte ki.

Majd szeptember 15-ei hatállyal pedig Kálmán Jánost a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, Mészáros Gábort a Baranya Vármegyei Kormányhivatal és Török Tamás Istvánt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal élére.

 

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