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kormányülés

Magyar Péter biciklivel gurult be a kormányülésre

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Az Európai Mobilitási Hétre hívta fel a figyelmet Magyar Péter. A miniszterelnök nem autóval, hanem biciklivel ment a kormányülésre.
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kormányülésTisza-kormányMagyar Péter

„Bringával a kormányülésre” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet: ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét, ezért indult ő is biciklivel a kormányülésre. Hozzátette, hogy szeptember 22-ig ingyenesen szállíthatók a biciklik a helyközi vonatokon. „Bringára fel!” – üzente a kormányfő.

Magyar Péter biciklivel érkezett a kormányülésre
Magyar Péter biciklivel érkezett a kormányülésre (Forrás: Facebook)

Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés előnyeire: a kevesebb autózás tisztább levegőt, csendesebb és biztonságosabb utcákat, valamint élhetőbb várost jelent. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a fővárosi önkormányzat szeptember 16. és 22. között számos programmal készül, hogy népszerűsítse a környezetkímélő, fenntartható közlekedési eszközöket.

A miniszterelnök érkezéséről Vitézy Dávid egy videót is megosztott. Az Index megírta, hogy kiszúrták, hogy Magyar Péter bemutatott járműve nem rendelkezik minden kötelező tartozékkal, ami minimum ötezer forintos bírságot vonhatna maga után egy esetleges helyszíni ellenőrzés alkalmával.

 

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