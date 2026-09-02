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Tisza-kormány

Közel negyven ügy kerül a kormány elé, Magyar Péter bejelentéseket ígért

1 órája
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Fontos döntések sora kerülhet a kormány elé szerdán, köztük a környezetvédelmi szankciók szigorítása és egy új hatóság létrehozása. A kormányülésen mintegy negyven napirendi pontot tárgyalnak, szó lesz a infrastrukturális beruházásokról és a gyermekvédelemről is.
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Tisza-kormánykormányülésMagyar Péter

Körülbelül negyven napirendi pont lesz a szerdai kormányülésen, köztük az önálló Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozása, a korábban beharangozott szigorítások a környezetvédelmi szankcióknál, illetve egy eddig nem látott mértékű országos fásítási program is – közölte közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök.

Magyar Péter kifejtette: tárgyalni fognak gyermekvédelmi kérdéseket, a kormány elé kerül a kaszinókoncessziók teljes átalakítása, emellett több infrastrukturális beruházás ügye és a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának emelése.

Megemlítette továbbá a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetést, és elmondta azt is, hogy szerda este találkozik António Costával, az Európai Tanács elnökével. – Most bemegyek a kormányülésre, amint megvannak a döntések, lehet, hogy majd ma, de az is lehet, hogy holnap, jelentkezni fogunk – fogalmazott Magyar Péter.

 

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