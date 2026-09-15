Jobbról is kapott kritikát a kötcsei beszéd, egy fontos témát kihagyott Orbán Viktor

Múlt hétvégén tartották meg a 25. Kötcsei pikniket, más néven kötcsei találkozót. A rendezvény a jobboldali politikai közösség egyik legfontosabb találkozója Tusványos mellett, 2004 óta minden évben, hagyományosan szeptember elejére vagy közepére szervezik meg. Az eseményt idén is a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezték meg szeptember 12-én, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. Ez a piknik azért is volt különleges, mert 16 év után most tartják először ellenzékben, a főszónok pedig ezúttal is Orbán Viktor volt, akiknek nagy várakozás előzte meg beszédét.

A 25. kötcsei pikniken a főszónok ezúttal is Orbán Viktor volt, akiknek nagy várakozás előzte meg beszédét (Forrás: Facebook)

A Fidesz elnöke nagyjából egy órás zártkörű beszédet tartott, amelyből több részlet is kiszivárgott. Ezek szerint többek között szó volt a jobboldal újjászervezéséről, a választási kampányról, a Tisza-kormány első száz napjáról és Magyarország szuverenitásáról is. Orbán Viktor külön kiemelte, hogy a politikai küldetés nem változott: a szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése a cél, ezért a Fidesznek ellenzékből kell ismét kormányzóképes erővé válnia. A kötcsei pikniken jelen volt Dornfeld László is, az Alapjogokért Központ elemzője, akit lapunk megkeresett, hogy értékelje Orbán Viktor beszédének nyilvános szemelvényeit.

Nem volt temetői hangulat a kötcsei pikniken

Elmondása szerint a tavalyi rendezvényhez képest a jelenlévők felszabadultabbak voltak, érezhető volt, hogy már vége a választási kampánynak, a vereség miatt „nem volt temetői hangulat”, Orbán Viktor is energikus szereplőként jelent meg. – A vendégekben és magában Orbán Viktorban is azt éreztem, hogy van egy erős tettvágy. Mindenki szeretné látni, hogy merre tovább, és hogyan tud elindulni az, ami megmaradt a Fideszből – idézte fel.

Szerinte ebben Orbán Viktor beszéde iránymutató volt, és beigazolódtak azon sejtései, amelyekről az Origónak is beszélt: már nem csak a múlt hibái voltak előhozva, hanem az is, hogy miképp kell gondolkodni és cselekedni ahhoz, hogy a politikai vereség után ismét siker következhessen.

Az egyik legfontosabb megállapítása Orbán Viktornak az volt, hogy ez a választási vereség önmagában nem lesz jobb, akármennyi idő is telik el. Ez egy fájó seb az egész jobboldal számára, amit csak egy újabb választási siker tud semmissé tenni

– vélekedett.