Jobbról is kapott kritikát a kötcsei beszéd, egy fontos témát kihagyott Orbán Viktor

Múlt hétvégén tartották meg a 25. Kötcsei pikniket, más néven kötcsei találkozót. A rendezvény a jobboldali politikai közösség egyik legfontosabb találkozója Tusványos mellett, 2004 óta minden évben, hagyományosan szeptember elejére vagy közepére szervezik meg. Az eseményt idén is a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezték meg szeptember 12-én, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. Ez a piknik azért is volt különleges, mert 16 év után most tartják először ellenzékben, a főszónok pedig ezúttal is Orbán Viktor volt, akiknek nagy várakozás előzte meg beszédét.
A Fidesz elnöke nagyjából egy órás zártkörű beszédet tartott, amelyből több részlet is kiszivárgott. Ezek szerint többek között szó volt a jobboldal újjászervezéséről, a választási kampányról, a Tisza-kormány első száz napjáról és Magyarország szuverenitásáról is. Orbán Viktor külön kiemelte, hogy a politikai küldetés nem változott: a szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése a cél, ezért a Fidesznek ellenzékből kell ismét kormányzóképes erővé válnia. A kötcsei pikniken jelen volt Dornfeld László is, az Alapjogokért Központ elemzője, akit lapunk megkeresett, hogy értékelje Orbán Viktor beszédének nyilvános szemelvényeit.
Nem volt temetői hangulat a kötcsei pikniken
Elmondása szerint a tavalyi rendezvényhez képest a jelenlévők felszabadultabbak voltak, érezhető volt, hogy már vége a választási kampánynak, a vereség miatt „nem volt temetői hangulat”, Orbán Viktor is energikus szereplőként jelent meg. – A vendégekben és magában Orbán Viktorban is azt éreztem, hogy van egy erős tettvágy. Mindenki szeretné látni, hogy merre tovább, és hogyan tud elindulni az, ami megmaradt a Fideszből – idézte fel.
Szerinte ebben Orbán Viktor beszéde iránymutató volt, és beigazolódtak azon sejtései, amelyekről az Origónak is beszélt: már nem csak a múlt hibái voltak előhozva, hanem az is, hogy miképp kell gondolkodni és cselekedni ahhoz, hogy a politikai vereség után ismét siker következhessen.
Az egyik legfontosabb megállapítása Orbán Viktornak az volt, hogy ez a választási vereség önmagában nem lesz jobb, akármennyi idő is telik el. Ez egy fájó seb az egész jobboldal számára, amit csak egy újabb választási siker tud semmissé tenni
– vélekedett.
Nem csak a kampányon múlt a választás eredménye
Mint ismert, a kiszivárgott részletek alapján Orbán Viktor úgy értékelte, hogy a Tisza Párt „hazugsággal nyerte meg a választást”. Négy olyan témát emelt ki, amelyek szerinte meghatározó szerepet játszottak a kampányban:
- a gödi akkumulátorgyár állítólagos szennyezése,
- a „Zsolti bácsi-ügy”,
- a Fideszt és kormányát érintő korrupciós vádak,
- a Tisza gazdasági ígéretei.
Dornfeld László ezekkel a pontokkal alapvetően egyetértett, ugyanakkor szerinte ez az értékelés eléggé „politikusira” sikeredett. Kifejtette: a jobboldal kormányzásának elmúlt tizenhat éve bizonyos területeken látványosan megbukott, amelyek közül a legfájóbb a kultúra kérdése. Ugyanis szerinte a mostani választási vereségben nagyon benne van az, hogy a jobboldal nem tudott felépíteni egy olyan kulturális kurzust, amely akár csak mást is állított volna a globális kultúrához képest, amit például a Netflix jelképez.
A kultúrát nem érdemes elhanyagolni
Felhívta a figyelmet arra is, hogy sok olyan szereplőre ment el kulturális támogatás, akiknek a 90 százaléka a választási vereség után szembefordult a Fidesszel. – Ilyen például Leslie Mandoki, aki a napokban jött csak rá, hogy nem kedveli Orbánt, de még csak jobboldali sem volt soha, miután kiderült, vissza kellene fizetni bizonyos támogatásokat a mostani kormányzatnak – vélekedett.
Az elemző szerint a kulturális szféra elvesztésének köszönhető a jobboldal választási veresége, és csak ezután jött rá minden más. – Értem, hogy miért nem akart erről beszélni a miniszterelnök. Bizonyos szempontból ő úgy is gondolhatja, hogy neki a kultúra nem közvetlen feladata. Az a baj, hogy egy olyan kultúrpolitikus sem volt, akinek ez a küldetése lett volna a Fideszben, vagy aki jól végezte volna ezt a munkát – vélekedett, rámutatva: ha lett volna egy erős, identitást biztosító kulturális alap, akkor sokkal nehezebb lett volna fogást találni a kormányon olyanokkal, mint például a gazdaság kérdése.
Ezt érdemes lehet észben tartani, ha legközelebb olyan helyzetbe kerül a jobboldal, hogy hosszabb időre berendezkedhet az országban: a kultúra nem valami felesleges rongyrázás, hanem olyan terület, amelyre tudatosan kell felhasználni a pénzeket
– emelte ki.
Orbán Viktor lehetett volna kritikusabb is
Dornfeld László külön kiemelte a pártelnök kampányhibákra vonatkozó négy pontjából azt, amely a jobboldalon kitört botrányok kezeléséről szólt. Orbán Viktortól több önkritikát várt volna azzal kapcsolatban, hogy nem vágtak vissza elég keményen ezekre a támadásokra. – Bár az erélyesség kérdését indirekt módon felvetette, amikor egyértelművé tette, hogy a Tisza részéről érkező rombolásnak és fenyegetéseknek lesznek következményei. Ez már bőven több annál, mint amit a választás előtt el lehetett mondani. Ugyanakkor számomra nagyon fájó például a Zsolti bácsi-ügy, amelyben a kampány alatt nagyon szigorú erkölcsi, jogi és politikai elégtételt ígértek, és amiből végül nem lett semmi, és most már egy darabig nem is lesz – mondta.
Elmondása szerint pozitívan értékelte volna azt, ha az erélyesség hiányának kérdése nemcsak indirekt módon, egyfajta plusz rétegként jelenik meg a miniszterelnök beszédében, hanem direkt módon is szóba kerül. Emellett szerinte a Fidesz korábbi politikai hibáiról is lehetett volna nyíltabban beszélni, például arról, hogy nem szereztek érvényt olyasminek, aminek érvényt kellett volna szerezni – célzott itt például a Pride betiltása körüli politikai kötéltáncra. Azáltal, hogy nem szereztek érvényt a betiltó határozatnak, gyengének mutatkoztak – így aligha csoda szerinte, hogy sorban léptek elő az árulók a kampány utolsó napjaiban, mivel úgy érezték, nincs mitől tartaniuk.
A Fidesznek ideje felvenni a kesztyűt
„Felvesszük a kesztyűt és harcolunk!” – Orbán Viktor így kommentálta szombat esti bejegyzésében a kötcsei beszédének egy megosztott szemelvényét. A videórészletben arról beszélt, a Fidesz a jobboldal, és a küldetésük egy szuverén Magyarország. A Tisza Pártté ezzel szemben az, hogy ismét brüsszeli gyarmatot csináljon Magyarországból.
Dornfeld László emlékeztetett, a választási vereség után a Fidesz kezdetben megpróbált esélyt adni a Tiszának arra, hogy jól kormányozzon. – Minden lehetőséget megkapott arra, hogy ne lehessen azt mondani, hogy a Fidesz gáncsolta a munkáját, hanem ténylegesen végrehajthassa mindazt, amit a magyar választópolgároknak ígért. Látjuk azonban, hogy ebből nem lett semmi: nem valósultak meg azok az intézkedések, amelyeket a Tisza nagy hangon ígért, ráadásul olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint az újonnan létrehozott minisztériumok közül több a mai napig nem kapott költségvetést, nincs érdemi munka, miközben folyamatos a tiszás politikusok és különösen a miniszterelnök részéről gyalázkodás és a fenyegetőzés – magyarázta.
Orbán Viktor jól látja: most már fel kell venni a kesztyűt, és bele kell állni ezekbe az ügyekbe
– hangsúlyozta.
Hozzátette ugyanakkor: az, hogy egy „harciasabb” időszak követezik, nem jelenti azt, hogy mellékvágányra tennék a konstruktív ellenzéki szerepet. Szerinte ugyanis a Fidesznek a konszolidáltabb képviselői – mint például Bóka János, Palóc André vagy Hortay Olivér – tudják megmutatni azt, hogy a jobboldal nem pusztán harci retorikára épít, hanem kormányzóképes alternatívát is kínál. Azt is be kell tudni ugyanis mutatni, hogy a jobboldal miért tudná jobban kormányozni az országot, mint a Tisza.
A pártelnök türelemre intett
A kötcsei beszéd egyik legemlékezetesebb kijelentése az volt, miszerint Orbán Viktor kijelentette: „Nekem, mint volt miniszterelnöknek, nem dolgom, hogy azokhoz az emberekhez beszéljek, akik most nem akarnak engem hallani, ők engem most elküldtek”. Dornfeld László szerint a miniszterelnök ezen megállapítása helyes volt, ugyanis a tiszás szavazók körül jelenleg van egyfajta „hurráoptimista” buborék, amelyben sokan úgy érzik, hogy most minden jobb. Felhívta a figyelmet ugyanakkor azon felmérésre, miszerint Magyar Péter alkalmasságának megítélése alig három hónap alatt 15 százalékkal csökkent.
– Ez önmagában természetes lemorzsolódásnak tekinthető, de nem ilyen rövid idő alatt. Ha egy év alatt következne be ekkora visszaesés, azt lehetne természetes folyamatként értékelni, három hónap alatt azonban egy ilyen mértékű zuhanás már beszédes − magyarázta, majd rámutatott: nem véletlen, hogy Magyar Péter is egyre keményebb és harciasabb lesz.
Egyetértek Orbán Viktorral abban, hogy a Tisza nagyon hamar nagyot veszíthet a népszerűségéből, ha az emberek egyre inkább szembesülnek azzal dilettantizmussal, ami kormányzás címszó alatt történik. Az egykori miniszterelnöknek tehát igaza van abban, hogy ki kell várni ezt a folyamatot. A kiábrándulás és a felébredés gyorsabban következhet be, mint azt sokan elképzelik
– összegzett Dornfeld László.