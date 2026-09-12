Orbán Viktor visszatért és a lovak közé csap: ma Kötcsén eldől, milyen jövő vár a Fideszre

Ma tartják a 25. Kötcsei találkozót, más néven kötcsei pikniket. A rendezvény a jobboldali politikai közösség egyik legfontosabb találkozója Tusványos mellett, 2004. szeptember 3-tól minden évben, hagyományosan szeptember elejére vagy közepére szervezik meg. Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. A mai piknik azért is különleges, mert 16 év után most tartják először ellenzékben, a főszónok azonban ezúttal is Orbán Viktor lesz.

Tizenhat év kormányzás után először rendezik meg ellenzékben a kötcsei pikniket, amelyen ezúttal is Orbán Viktor mond beszédet (Forrás: Facebook)

Bár a rendezvény teljesen zárt lesz, és az ott elhangzó beszédek sem lesznek nyilvánosak, a választási vereség után különösen nagy figyelem övezi, milyen üzenetek hangozhatnak el a jobboldali közösség egyik legfontosabb találkozóján. A szervezők szerint a középpontban ezúttal nem a múltidézés, hanem a jelen és a jövő kihívásai, valamint az állhat, hogyan tovább a választási vereség után.

Orbán Viktor beszédét ezért több szempontból is várakozás övezi: kérdés, hogy a Fidesz elnöke milyen következtetéseket von le a vereségből, milyen irányt jelöl ki az ellenzékbe került pártnak, és számíthat-e a jobboldali tábor nagyobb átalakítására.

A Fidesz elnöke péntek este egy videót is közzétett közösségi oldalán, jelezve: „Visszatértem. Akkor csapjunk a lovak közé!”

Fontos az önkritika, de most már iránymutatás kell

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője az Origónak nyilatkozva azt mondta: szerinte a párton belül sokaknak van igénye arra, hogy mélyebben kivesézzék a vereség okait, és történjen egyfajta megnyugtató szembenézés. Az elemző ugyanakkor Kavecsánszki Ádám főszervező korábbi szavaiból arra következtet, hogy a kötcsei találkozón már nem pusztán a múlt hibáinak feltárása lehet a cél, hiszen szerinte kontraproduktív lenne, ha a Fidesz kizárólag a vereség okain rágódna.

Az elmúlt hónapok már lehetőséget adtak arra, hogy a párt tagjai felmérjék, mi vezetett a kudarchoz, és azt is, min kell változtatni. Szerinte ezért sokkal fontosabb lehet annak átbeszélése, hogy mit kell elkerülni a jövőben, illetve mit kell másképpen csinálni.

A kötcsei piknik éppen azért lehet fontos, mert a zárt, belső fórumként megteremti a lehetőséget arra, hogy a párt komolyan szembenézzen a kritikákkal, és azokat valamilyen pozitív, a jövőre vonatkozó iránnyá fordítsa

– mutatott rá.