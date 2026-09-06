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Kötcse

Kötcsén idén is Orbán Viktor lesz a főszónok: önvizsgálatra készül a jobboldal

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16 év után először választási vereséget követően ül össze a jobboldali politikai közösség, így az idei rendezvény minden korábbinál fontosabb önvizsgálatot hozhat. Az idei Kötcse pikniken Kavecsánszki Ádám szerint kemény beszélgetésekre lehet számítani arról, mit rontottak el, miért gyengültek meg, és mit kell megőrizniük. A főszervező a Magyar Nemzetnek adott interjújában ugyanakkor leszögezte, az önvizsgálat nem válhat önmarcangolássá.
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Kötcsekötcsei piknikOrbán Viktor

„Az idő igaz, s eldönti, ami nem az” – ez az idei Kötcsei piknik jelmondata. A rendezvény a jobboldali politikai közösség egyik legfontosabb találkozója Tusványos mellett, 2004. szeptember 3-tól minden évben, hagyományosan szeptember elejére vagy közepére szervezik meg. Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. Idén szeptember 12-én szombaton tartják, 16 év után újra ellenzékben, a főszónok azonban idén is Orbán Viktor lesz. A Magyar Nemzetnek nagyinterjút adott a főszervező, Kavecsánszki Ádám, aki elárulta, mi alapján választották ki az idei piknik jelmondatát: mert az idő felszínre hozza az igazságot. 

Idén is Orbán Viktor lesz a főszónok Kötcsén

– Leleplezi a hazugságot, a hamis nagyságot és az érdemtelen tiszteletet. Ami valódi teljesítmény, az megmarad; ami csak pillanatnyi politikai konstrukció, arról előbb-utóbb kiderül, hogy micsoda. 

Magyar Péter példája ebből a szempontból különösen érdekes. Az elmúlt 16 év jelentős részében az Orbán-korszak támogatója és haszonélvezője volt. Én magam is emlékszem, hogy az évértékelőkön külön figyelnünk kellett arra, hogy a kérésének megfelelően az első, csakis a legelső sorban legyen ülőhelye

 – idézte fel.

Kötcse idei jelmondata a történelmi távlatról szól

Szerinte Magyar Péter személyében sok mindent megtestesített abból is, amit utólag joggal lehet a nemzeti együttműködés rendszere bűnének nevezni. Éppen ezért különösen méltánytalannak érzi azt a politikai hitvallást, amelyet ma a Tisza Párt képvisel, és amely lényegében azt mondja: „a múltat végképp eltörölni”. – Voltak hibáink, gyengeségeink, és ezekkel szembe is kell néznünk. De közben 16 év alatt olyan országépítés zajlott Magyarországon, amelynek eredményeit egyszerűen nem lehet kitörölni a történelemből. Kötcse idei jelmondata ezért számomra a történelmi távlatról szól. A jelen indulatai elmúlnak, a napi politikai zaj elcsendesedik, és végül az idő mond ítéletet emberről és teljesítményről – hangsúlyozta.

Kavecsánszki Ádám, a Kötcsei piknik főszervezője (Fotó: Székelyhidi Balázs/Magyar Nemzet)
Kavecsánszki Ádám, a Kötcsei piknik főszervezője (Fotó: Székelyhidi Balázs/Magyar Nemzet)

Miután a polgári oldal ezúttal választási vereség után lesz jelen a pikniken, Kavecsánszki Ádám szerint biztos hogy nagy hangsúlyt fog kapni az önvizsgálat. – Lesznek kemény beszélgetések arról, mit rontottunk el, hol gyengültünk meg, mi az, amit meg kell őriznünk és mi az, amihez vissza kell nyúlnunk, ha újra építkezni akarunk – mondta, majd leszögezte: ez az önvizsgálat ugyanakkor nem válhat önmarcangolássá. 

Értékelnünk kell a múltat, levonni a következtetéseket, aztán meg kell rázni magunkat és előre kell nézni. 

– fogalmazott.

Az interjúban Kavecsánszki Ádám beszélt még nemrég elindult a Szabadság Tér elnevezésű kezdeményezésről, milyen szerepet tölthet be Kötcse a jobboldal választási vereség utáni újraépítkezésében, milyen tanulságokat kell levonniuk az elmúlt időszakból, és melyek azok az értékek, amelyekhez mindenképpen ragaszkodniuk kell. A főszervező szerint a találkozó ezúttal is alkalmat adhat arra, hogy a polgári oldal szereplői őszintén beszéljenek a jövőről és a jobboldali közösség előtt álló feladatokról.

 

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