Kötcsén idén is Orbán Viktor lesz a főszónok: önvizsgálatra készül a jobboldal

„Az idő igaz, s eldönti, ami nem az” – ez az idei Kötcsei piknik jelmondata. A rendezvény a jobboldali politikai közösség egyik legfontosabb találkozója Tusványos mellett, 2004. szeptember 3-tól minden évben, hagyományosan szeptember elejére vagy közepére szervezik meg. Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. Idén szeptember 12-én szombaton tartják, 16 év után újra ellenzékben, a főszónok azonban idén is Orbán Viktor lesz. A Magyar Nemzetnek nagyinterjút adott a főszervező, Kavecsánszki Ádám, aki elárulta, mi alapján választották ki az idei piknik jelmondatát: mert az idő felszínre hozza az igazságot.

Idén is Orbán Viktor lesz a főszónok Kötcsén

– Leleplezi a hazugságot, a hamis nagyságot és az érdemtelen tiszteletet. Ami valódi teljesítmény, az megmarad; ami csak pillanatnyi politikai konstrukció, arról előbb-utóbb kiderül, hogy micsoda.

Magyar Péter példája ebből a szempontból különösen érdekes. Az elmúlt 16 év jelentős részében az Orbán-korszak támogatója és haszonélvezője volt. Én magam is emlékszem, hogy az évértékelőkön külön figyelnünk kellett arra, hogy a kérésének megfelelően az első, csakis a legelső sorban legyen ülőhelye

– idézte fel.

Kötcse idei jelmondata a történelmi távlatról szól

Szerinte Magyar Péter személyében sok mindent megtestesített abból is, amit utólag joggal lehet a nemzeti együttműködés rendszere bűnének nevezni. Éppen ezért különösen méltánytalannak érzi azt a politikai hitvallást, amelyet ma a Tisza Párt képvisel, és amely lényegében azt mondja: „a múltat végképp eltörölni”. – Voltak hibáink, gyengeségeink, és ezekkel szembe is kell néznünk. De közben 16 év alatt olyan országépítés zajlott Magyarországon, amelynek eredményeit egyszerűen nem lehet kitörölni a történelemből. Kötcse idei jelmondata ezért számomra a történelmi távlatról szól. A jelen indulatai elmúlnak, a napi politikai zaj elcsendesedik, és végül az idő mond ítéletet emberről és teljesítményről – hangsúlyozta.

Kavecsánszki Ádám, a Kötcsei piknik főszervezője (Fotó: Székelyhidi Balázs/Magyar Nemzet)

Miután a polgári oldal ezúttal választási vereség után lesz jelen a pikniken, Kavecsánszki Ádám szerint biztos hogy nagy hangsúlyt fog kapni az önvizsgálat. – Lesznek kemény beszélgetések arról, mit rontottunk el, hol gyengültünk meg, mi az, amit meg kell őriznünk és mi az, amihez vissza kell nyúlnunk, ha újra építkezni akarunk – mondta, majd leszögezte: ez az önvizsgálat ugyanakkor nem válhat önmarcangolássá.

Értékelnünk kell a múltat, levonni a következtetéseket, aztán meg kell rázni magunkat és előre kell nézni.

– fogalmazott.