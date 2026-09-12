Érkeznek a résztvevők a kötcsei találkozóra

Érkeznek a meghívottak az idei kötcsei találkozóra, amelyen Orbán Viktor, a Fidesz elnöke mond beszédet – jelentette a helyszínről tudósítónk. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban arról tájékoztatott, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.

Orbán Viktor idén is előadást tart a kötcsei pikniken (Forrás: Facebook)

Mi lesz idén a kötcsei találkozón?

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke egy pénteki videóban azt mondta: az eseményen két kerekasztal beszélgetéssel készülnek. Délelőtt Márai Sándort idézve Ilyen nagy dolog a szabadság? címmel szerveznek beszélgetést, ahol jogászok fogják körüljárni az aktuálpolitikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt tizenhat év sikereit, és azt is megvitatják, mi az, ami már most repedezik az előző időszak munkájából.

A hagyományosan zártkörű esemény zárásaként Orbán Viktor mond beszédet.

Kavecsánszki Ádám a videóban arról is beszélt: fontos, hogy zártkörű legyen a találkozó, mert a politika az elmúlt években megváltozott, minden a nyilvánosság előtt történik, ezért szükség van olyan pillanatokra, amikor jobban oda tudnak figyelni egymásra.

Kötcse a személyes találkozásokról szól, és arról, hogy a külvilágot kicsit magunk mögött hagyjuk, és arra koncentrálunk, ami ott, a Dobozy-kúria kertjében és az ott felállított sátorban történik

– fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy milyen hatással lesz a találkozóra, hogy újra ellenzékben van a Fidesz, azt válaszolta: a közösség erejét a nehéz idők mutatják meg, szerinte a javukra válik, ha a résztvevők és a politikai közösségük tekintetében is lesz egy felfrissülés és megújulás. Szerinte abban is biztosan más lesz Kötcse, hogy

akik idén részt vesznek ezen a találkozón, azok biztosan erős oszlopai a polgári Magyarországnak, és nem csak pillanatnyi haszonélvezői a közösségnek.

A kötcsei pikniket 2004. szeptember 3-tól minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják a kötcsei Dobozy-kúriában fideszes és KDNP-s politikusok, valamint a párt holdudvarához tartozó gazdasági és kulturális szereplők részvételével. Az esemény csak egyszer, 2020-ban a koronavírus-járvány miatt maradt el.