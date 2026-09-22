Sürgős közbiztonsági intézkedéseket és parkolási kedvezményeket kezdeményez a fővárosi Fidesz

Közbiztonság, a fővárosi önkormányzat finanszírozása, parkolási díjak és a víziközműhálózat felújítása – ezeket a témákat emelte ki a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció háttérbeszélgetésén Szepesfalvy Anna frakcióvezető és Gulyás Gergely Kristóf frakcióvezető-helyettes. A szeptember 25-i közgyűlésre több módosító javaslatot is benyújtanának, többek között a rendészek jogköreinek bővítésére, a nagycsaládosok parkolási kedvezményére és az elektromos autók teljes parkolási mentességének visszaállítására.
A Fidesz–KDNP-frakció szerint a kormány és az önkormányzatok közötti együttműködés területén nem teljesültek a Tisza korábbi ígéretei. Szepesfalvy Anna megjegyezte, több polgármester visszajelzése szerint a települések problémái sok esetben nem találnak megfelelő fogadtatásra.
Kötelezettségvállalások fedezet nélkül
A főváros finanszírozásával kapcsolatban emlékeztetett: május 11-én előterjesztést nyújtottak be, amelyben kezdeményezték, hogy a főpolgármester tárgyaljon a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásának újrarendezéséről. A frakció szerint azonban azóta sem kaptak érdemi tájékoztatást arról, milyen eredményre jutottak a tárgyalások.
Szepesfalvy Anna szerint a szeptember 25-i közgyűlésnek elsősorban arról kellene szólnia, hogy milyen állapotban vannak a kormányzati egyeztetések, és rendelkezésre állnak-e a főváros további kötelezettségvállalásaihoz szükséges források.
– Miközben egy kilogramm kávé megvásárlásához a főpolgármester személyes kötelezettségvállalása és kézjegye szükséges, a közgyűlés elé kerülhetnek olyan előterjesztések, amelyek milliárdos kötelezettségvállalást jelentenek például az idősotthonok vagy a hajléktalanellátás területén, miközben nem tudjuk, miből és hogyan valósulnak majd meg – fogalmazott a frakcióvezető, majd rámutatott, ez két kérdést vet fel.
Először is, szerinte amennyiben valóban vannak kormányzati tárgyalások, akkor a közgyűlés napirendjén szerepelnie kellene egy olyan előterjesztésnek, amely bemutatja, hogy ezek a tárgyalások milyen állapotban vannak. Ha szükséges, ezt akár zárt ülésen is meg lehetne tárgyalni, amennyiben a nyilvánosság befolyásolná az egyeztetéseket.
Nem tartjuk megfelelőnek, hogy a megválasztott képviselőktől úgy kérnek döntést, hogy közben nem derül ki, milyen állapotban vannak a kormányzati tárgyalások, illetve hogyan tervezi a főváros a hátralévő hónapokat
– hangsúlyozta, majd rámutatott: amennyiben nincs megállapodás, és nem állnak rendelkezésre további források, akkor olyan előterjesztést kellene benyújtani, amely bemutatja, hogyan jut el a főváros december 31-ig.
Állami forrásból javítanák a víziközműveket
Szepesfalvy Anna ezután felidézte: nyáron többször szóba került, hogy Karácsony Gergely szerint hozzá kell nyúlni a budapesti víziközművekhez. Ebben koncepcionális és finanszírozási vita van közöttük a főpolgármesterrel: ki fizesse a víziközműhálózat felújításának költségeit?
Gulyás Gergely Kristóf hangsúlyozta: a megfizethető ivóvízhez való hozzáférés alapvető fontosságú, ezért a rezsivédelem fenntartása mellett az államnak is részt kell vállalnia a kapcsolódó költségekben. Mint mondta, ezért a Fidesz–KDNP-frakció kétlépcsős megoldást javasol: rövid távon a veszélyes és elhasználódott csőszakaszok felújítását, illetve cseréjét sürgetik, és
azt kérik a kormánytól, hogy a költségvetésben külön, „címkézett sort” hozzon létre a budapesti víziközműhálózat fejlesztésére.
Hosszabb távon a kormány és a főpolgármester közötti megállapodást tartják szükségesnek a hálózat fenntartható működtetéséről és felújításáról. Emellett a közműfelújítások és az útépítések összehangolását is szorgalmazzák, hogy egy már felújított útszakaszt ne kelljen rövid időn belül újra felbontani a vízvezetékek javítása miatt.
Közbiztonsági vészhelyzetet hirdetnének Budapesten
Kiemelt témaként tekintenek a közbiztonság kérdésére: a képviselők szerint az elmúlt hónapokban a fővárosi közterületeken tapasztalható problémák olyan mértékben erősödtek fel, hogy a szociális intézkedések mellett rendészeti eszközökre is szükség van. Szepesfalvy Anna elmondta, ismét kezdeményezik, hogy növeljék a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök és járőrök számát. A kormányzattal létrejött, 19 állandó járőrözési pontról szóló megállapodásra kitérve hangsúlyozták, azt szeretnék: a jelenlét ne csupán átmeneti, hanem tartós része legyen a fővárosi közbiztonsági rendszernek.
A frakció korábbi javaslata alapján 20 százalékos Budapest-pótlékot biztosítanának a fővárosban szolgálatot teljesítő járőröknek. Ennek egyik lehetséges forrásaként a fővárosi önkormányzat által telepített traffipaxok bevételeit jelölték meg. Emellett azt is kezdeményezik, hogy hosszabb távon 20 százalékkal emelkedjen a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök létszáma. Budapesten egyre több turista fordul meg, és már önmagában ez is indokolja a rendfenntartó szervek fokozott jelenlétét – hangsúlyozták. Szepesfalvy Anna kiemelte,
a közbiztonsági előterjesztés tárgya a közbiztonsági vészhelyzet elrendelésére vonatkozó javaslat.
Felidézte: 2019-ben, amikor Karácsony Gergely és több budapesti kerület baloldali polgármestere megkezdte a ciklusát, az egyik első döntés a klímavészhelyzet kihirdetése volt.
– Úgy gondoljuk, hogy Budapesten a közbiztonság legalább ilyen akut problémává vált. Naponta hallani késelésekről, gyilkosságokról, betörésekről és különböző bűncselekményekről. A társasházakban is rendszeresen tapasztalhatók olyan esetek, amelyek rontják a lakosság biztonságérzetét. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy a főváros a közbiztonságot sürgős kérdésként kezelje – hangsúlyozta.
A frakció olyan átfogó felülvizsgálatot kezdeményez, amelynek célja annak megvizsgálása, hogy milyen további intézkedési jogokat lehetne átadni a közterület-felügyelőknek és a rendészeknek. A képviselők szerint a jelenlegi szabályozás bizonyos helyzetekben korlátozza a rendészek lehetőségeit, ezért szükség lenne a jogkörök szélesebb körű áttekintésére. Az Origo kérdésére Gulyás Gergely Kristóf elmondta, az előterjesztésük egyelőre nem konkrét új intézkedési jogosultságokat határozna meg, hanem annak vizsgálatát kezdeményezné, hogy milyen jogköröket lehetne átadni a rendészeknek.
Példaként az életvitelszerű közterületen tartózkodás kezelését említette. Mint mondta, meg kell vizsgálni, hogyan tartatják be az erre vonatkozó jogszabályokat, milyen intézkedések történtek, és a rendészek hány esetben észlelték a problémát.
A közbiztonsági intézkedések mellett a hajléktalanellátás szociális oldalának megerősítését is szorgalmazzák.
A képviselők szerint a rendészeti intézkedések önmagukban nem elegendők, ezért szükség van a férőhelyek bővítésére és az ellátóintézmények felújítására is.
Szepesfalvy Anna szerint akkor várható el, hogy az érintetteket megfelelő ellátóhelyekre szállítsák, ha az ehhez szükséges intézmények rendelkezésre állnak. A képviselők az alapvető ellátási feltételek megteremtését és az intézmények működési színvonalának javítását sürgették.
A Fidesz–KDNP-frakció ismét felveti azoknak az aluljáróknak a metró üzemidején kívüli lezárását, amelyeknél a felszíni közlekedés is megoldható.
A képviselők szerint a közgyűlés korábban már elfogadta a kezdeményezést, a döntést azonban nem hajtották végre.
A Fidesz–KDNP frakciója az aluljárókban található, hosszabb ideje üresen álló üzlethelyiségek hasznosítására is stratégiát dolgozna ki. Felvetették, hogy egyes helyiségeket múzeumoknak és közgyűjteményeknek lehetne felajánlani, a Kálvin téri, Nemzeti Múzeumhoz kapcsolódó megoldást példaként említve. Szepesfalvy Anna szerint az üzleti célú bérbeadás feltételeit és árait is felül kellene vizsgálni, mivel a helyiségek tartós üresen állásának egyik oka az lehet, hogy a kínált feltételek nem piacképesek.
Parkolási kedvezményeket adnának a nagycsaládosoknak és az elektromos autóknak
Szepesfalvy Anna beszélt a nyáron életbe lépett új parkolási rendeletről is. A frakcióvezető szerint a parkolási díjak átlagosan 50 százalékos emelése több problémát vet fel, különösen az elektromos autók és a nagyobb tömegű gépjárművek esetében. Azt javasolják, hogy amíg a főváros nem alakítja ki a közgyűlés által korábban elfogadott, BudapestGO-bérletekhez kapcsolódó kedvezményrendszert, addig ne szedje be a teljes megemelt parkolási díjat.
A képviselők a kétezer kilogramm feletti járművekre januártól vonatkozó dupla parkolási díj szabályát is kifogásolták.
– A nagyobb autókat sok esetben nagycsaládosok használják. Azok, akik három, négy vagy öt gyermeket szállítanak, nem feltétlenül önzésből vagy rosszindulatból választanak autót a tömegközlekedés helyett. A gyermekeket óvodába, iskolába, edzésre vagy a nagyszülőkhöz kell eljuttatni, ami sok esetben komoly logisztikai feladat – mutatott rá Szepesfalvy Anna, majd hangsúlyozta:
a nagycsaládosokat dupla parkolási díjjal sújtani ezért méltánytalan.
Ezért kezdeményezik, hogy a legalább három gyermeket nevelő családok parkolókártyával a könnyebb gépjárművekre vonatkozó díjat fizethessék. Az elektromos autók esetében pedig módosító javaslatot nyújtanak be azért, hogy a zöld rendszámos járművek ismét 100 százalékos parkolási kedvezményt kapjanak. A képviselők szerint a kedvezmény fenntartása ösztönözheti az elektromos autózás terjedését. A javaslat a szabályozás jövőbeni változásai miatt a tisztán elektromos járművekre vonatkozna.
Átalakítanák a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát
A Fidesz–KDNP-frakció módosító javaslatot tervez benyújtani a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának működésével kapcsolatban is. Szepesfalvy Anna és Gulyás Gergely Kristóf szerint szükség van a kormány és a főváros fejlesztéseit koordináló fórumra, ugyanakkor nem tartják megfelelőnek, ha a fontos döntések egy szűk testületben születnek meg.
Azt szeretnék, hogy a főpolgármester a tanács elé vitt ügyeket előzetesen ismertesse és tárgyaltassa meg a Fővárosi Közgyűléssel. Emellett azt javasolják, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció egy tagot delegálhasson a testületbe. Elképzeléseik szerint a fővárosi oldalról a főpolgármester mellett további négy tag venne részt a tanács munkájában.