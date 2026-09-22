Sürgős közbiztonsági intézkedéseket és parkolási kedvezményeket kezdeményez a fővárosi Fidesz

Közbiztonság, a fővárosi önkormányzat finanszírozása, parkolási díjak és a víziközműhálózat felújítása – ezeket a témákat emelte ki a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció háttérbeszélgetésén Szepesfalvy Anna frakcióvezető és Gulyás Gergely Kristóf frakcióvezető-helyettes. A szeptember 25-i közgyűlésre több módosító javaslatot is benyújtanának, többek között a rendészek jogköreinek bővítésére, a nagycsaládosok parkolási kedvezményére és az elektromos autók teljes parkolási mentességének visszaállítására.

Közbiztonsági vészhelyzetet kezdeményez Budapesten a Fidesz-frakció (Fotó: Mirkó István)

A Fidesz–KDNP-frakció szerint a kormány és az önkormányzatok közötti együttműködés területén nem teljesültek a Tisza korábbi ígéretei. Szepesfalvy Anna megjegyezte, több polgármester visszajelzése szerint a települések problémái sok esetben nem találnak megfelelő fogadtatásra.

Kötelezettségvállalások fedezet nélkül

A főváros finanszírozásával kapcsolatban emlékeztetett: május 11-én előterjesztést nyújtottak be, amelyben kezdeményezték, hogy a főpolgármester tárgyaljon a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásának újrarendezéséről. A frakció szerint azonban azóta sem kaptak érdemi tájékoztatást arról, milyen eredményre jutottak a tárgyalások.

Szepesfalvy Anna szerint a szeptember 25-i közgyűlésnek elsősorban arról kellene szólnia, hogy milyen állapotban vannak a kormányzati egyeztetések, és rendelkezésre állnak-e a főváros további kötelezettségvállalásaihoz szükséges források.

– Miközben egy kilogramm kávé megvásárlásához a főpolgármester személyes kötelezettségvállalása és kézjegye szükséges, a közgyűlés elé kerülhetnek olyan előterjesztések, amelyek milliárdos kötelezettségvállalást jelentenek például az idősotthonok vagy a hajléktalanellátás területén, miközben nem tudjuk, miből és hogyan valósulnak majd meg – fogalmazott a frakcióvezető, majd rámutatott, ez két kérdést vet fel.

Először is, szerinte amennyiben valóban vannak kormányzati tárgyalások, akkor a közgyűlés napirendjén szerepelnie kellene egy olyan előterjesztésnek, amely bemutatja, hogy ezek a tárgyalások milyen állapotban vannak. Ha szükséges, ezt akár zárt ülésen is meg lehetne tárgyalni, amennyiben a nyilvánosság befolyásolná az egyeztetéseket.

Nem tartjuk megfelelőnek, hogy a megválasztott képviselőktől úgy kérnek döntést, hogy közben nem derül ki, milyen állapotban vannak a kormányzati tárgyalások, illetve hogyan tervezi a főváros a hátralévő hónapokat

– hangsúlyozta, majd rámutatott: amennyiben nincs megállapodás, és nem állnak rendelkezésre további források, akkor olyan előterjesztést kellene benyújtani, amely bemutatja, hogyan jut el a főváros december 31-ig.