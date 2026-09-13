Martí Zoltán visszalépett a Független Közmédia Testület tagságától, Rétvári Bence szerint bohózat lett az eljárás

Rétvári Bence országgyűlési képviselő közösségi oldalán mondott köszönetet Martí Zoltánnak, amiért megpályázta és elfogadta a KDNP jelölését a Független Közmédia Testületbe. A közmédia korábbi munkatársa azonban visszalépett a pályázattól, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy nem kívánja támogatni a jelölését. Martí Zoltán szerint szakmailag megalapozatlan döntés született, ezért nem kíván részt venni egy előre eldöntött folyamatban.

Martí Zoltán visszalépett a közmédia testületének jelölésétől (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Rétvári Bence szerint a közmédia ügyében kirakateljárás zajlott

Úgy fogalmazott, hogy

az egész parlamenti folyamat azt mutatja, mennyire csak kirakat eljárás volt, és sem a tapasztalat, sem a teljesítmény, sem a képesség nem számított.

Martí Zoltán közleményében azt írta, hogy nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban egyértelművé vált számára, hogy a kormánypárt nem támogatja. Mint fogalmazott, nem kíván sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem olyan bizottsági ülésen szerepelni, amelyet előre eldöntöttnek tart.

A médiaszakember szerint a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntése szakmailag nem megalapozott, és a szokásjoggal is szembe megy.

Állítása szerint a jelölésével kapcsolatban hetekig nem fogalmaztak meg vele szemben kifogást, végül egyetlen problémaként azt hozták fel, hogy korábban a közmédiában dolgozott.

Martí több mint egy évtizedet töltött a közmédiában. Gyakornokként kezdte, később az M4 Sport munkatársa lett, majd online igazgatóként dolgozott. Saját megfogalmazása szerint a közmédiában végzett munkáját szolgálatként élte meg, és úgy véli, hogy valamennyi szerepkörében becsületes, emberséges és szakmai munkát végzett.

A visszalépő levélben azt is felidézte, hogy 2025-ben éppen azért távozott többek között a közmédiától, mert egyesek szerint műsorvezetőként túlságosan független és karakán volt. Most pedig éppen korábbi munkája miatt éri az a vád, hogy a politikai rendszer kiszolgálója volt.

Martí Zoltán szerint nehezen magyarázható, hogy ha a Független Közmédia Testület tagságának feltételei között kizáró ok lenne a közmédiában szerzett korábbi munkatapasztalat, azt miért nem rögzítették már a testület létrehozásakor. Ha viszont ez önmagában nem kizáró ok, akkor szerinte jogosan merül fel a kérdés, hogy mi áll a mostani döntés hátterében.

A korábbi online igazgató úgy fogalmazott, hogy motiváltan, tettre készen és számos ötlettel érkezett volna a testületbe, és a közmédiában szerzett tapasztalatát inkább előnynek tartja. Pontosan ismeri a közmédia működését, kötelezettségeit, valamint azokat a hibákat és területeket is, amelyeken szerinte változtatni lehetne.