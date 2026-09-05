„Nem tetszik a rendszer? Nem vagy egyedül!” – elkezdődött a KözTér tüntetése a Kossuth téren

Elkezdődött a „Ne féljetek! 2.0” kormányellenes tüntetés a Kossuth téren. „Nem tetszik a rendszer? Nem vagy egyedül!” – üzenték a szervezők az esemény Facebook-leírásában, ahol kijelentették: nem csupán beszélni akarnak a szeretetről és az összetartozásról – „ideje a tettek mezejére lépni, és közösen megvitatni, merre tart Magyarország!”

Elkezdődött a KözTér „Ne féljetek! 2.0” kormányellenes tüntetése a Kossuth téren. Az első „Ne féljetek!” tüntetést június 7-én tartották meg, akkor Sulyok Tamás, és az állami intézményvezetők mellett álltak ki (Fotó: Polyák Attila)

A rendezvény összefoglalója szerint a tüntetés pártpolitikától mentes rendezvény, amelyen lesznek „építő gondolatok egy nagyszerű közösségben, beszédek, filmek, tánc és zene.” Külön kiemelték, eseményüket egy hatalmas, nyílt és interaktív közösségi workshoppá alakítják majd át. Az esemény szervezői között van mások mellett

Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője,

Huth Gergely, a Pesti Srácok egykori felelős szerkesztője,

Skrabski Fruzsina,

Kohán Mátyás újságíró és

Kurucz Dániel, a KözTér alapítója is.

Emlékezetes, az első „Ne féljetek!” tüntetést június 7-én tartották meg, akkor Sulyok Tamás, és az állami intézményvezetők mellett álltak ki. Az Origo frissülő cikkben számol be az eseményről.

A rendezvény kezdetére már egészen szépen megtelt a Kossuth tér, a felszólalások előtt a jelenlévők közösen meghallgatták a magyar himnuszt. A felszólalók sorát Renge Zsolt, az egyik szervező kezdte, aki hangsúlyozta, hogy egyelőre még nem látszik semmi abból a szeretetországból, amelyet a Tisza Párt a választások előtt ígért.

Renge szerint van azonban visszamenőleges törvényalkotás, a jogállam semmibevétele és az ehhez szükséges „trükkök százai”.

A résztvevők hangos fújolással reagáltak, amikor Renge megemlítette Gulyás István menesztését az M5 csatornától, egyúttal pedig jelezte, hogy a mai tüntetésen Gulyás Istvánért és mindenkiért kiállnak akiket a hatalom megpróbál elhallgattatni. A fideszes politikus után Dezse-Zelenka Dóra újságíró következett, aki beszédében felrótta a miniszterelnöknek azt a „közpénzből fizetett gyűlöletpropagandát” amit a választások óta folytatott.