Kubatov Gábor máris reagált Magyar Péter bejelentésére, amely szerint a sportvezetőket érintő új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be. A miniszterelnök a Vitézy Dáviddal tartott kormányzati sajtótájékoztatón ismertette, hogy a változások közvetlenül érinthetik az FTC-t 2011 óta irányító Kubatov Gábort is.

Kubatov Gábort törvénymódosítással távolítanák el a Fradi éléről (Fotó: Tumbász Hédi)

A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha!

– írta a Fradi elnöke a közösségi oldalán.

Kubatovot, Szijjártót és Deutschot is menesztené a kormány

Magyar Péter miniszterelnök a Vitézy Dáviddal közösen tartott kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be: új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Ezek közvetlenül érinthetik a Ferencvárost 2011 óta irányító Kubatov Gábort is.

Az ismertetett kormányzati tervek szerint

kormánytag,

miniszteri biztos,

helyettes államtitkár,

országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő,

polgármester,

pártelnök és

több más meghatározott állami vezető

sem tölthet be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amelynek több mint 500 igazolt sportolója van. A szabályok az országos sportszövetségek vezetőire is vonatkoznának.

Kubatov Gábor az FTC elnöki posztja mellett országgyűlési képviselő is. Magyar Péter a bejelentéskor név szerint is megemlítette Kubatovot, valamint

Deutsch Tamást, az MTK Budapest elnökét és

Szijjártó Pétert, a Budapest Honvéd elnökét is,

akik számára ugyancsak összeférhetetlenséget teremthetnek. A korlátozás nem csak az aktív politikusokra terjedne ki, tisztségük megszűnése után további négy évig nem lehetnek nagy sportszervezet vezetői. Súlyos támogatási szabálytalanság esetén négy évig nem vállalhat az érintett sportvezetői tisztséget.

Deutsch és Havasi is reagált

Deutsch Tamás, az MTK elnöke is reagált a kormányfő bejelentésére.

Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter. Hajrá, kékek, hajrá, MTK!

– írta közösségi oldalán a sportklub vezetője.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az Index megkeresésére annyit mondott: