Nemzetpolitikai botrány Brüsszelben: a Tisza-kormány betiltott két külhoni magyar programot is

Magyar Péter kormánya politikai okokból megtiltotta, hogy a brüsszeli Liszt Intézet otthont adjon az idén szeptemberre tervezett Vajdasági Nap és Kárpátalja Nap kulturális rendezvényeknek – közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja. Közleményében a képviselőcsoport példátlan botránynak nevezte, hogy a magyar kormány megakadályozza a külhoni magyar közösségek kultúrájának és örökségének bemutatását Brüsszelben.

Az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja szerint betiltotta a külhoni magyarok két rendezvényét is Brüsszelben (Forrás: Facebook)

A Vajdasági Nap és a Kárpátalja Nap több mint tíz éve kiemelt eseménye a brüsszeli magyar kulturális programoknak. A rendezvények célja, hogy bemutassák a külhoni magyar közösségek kulturális örökségét, hagyományait és értékeit Brüsszelben

– magyarázták. Mint írták, elfogadhatatlannak tartják a Tisza-kormány intézkedését és a leghatározottabban kiállnak a külhoni magyar nemzeti közösségek mellett.

Meggyőződésünk, hogy a mindenkori magyar kormány feladata nem a külhoni magyar közösségek kulturális rendezvényeinek betiltása, háttérbe szorítása, hanem a képviseletük és a támogatásuk. A külhoni magyarság kulturális örökségének megőrzése, védelme és bemutatása nem pártpolitikai kérdés, hanem egyetemes magyar nemzeti érdek

– fogalmaztak.

Részleteket közölve elmondták, hogy a két kulturális és szakmai rendezvény programját a brüsszeli Liszt Intézet már júniusban megküldte az új összetételű „tiszás” külügyminisztériumnak, amely nem jelzett semmilyen kifogást.

A külügyminiszter szerint a külhoni magyarok programjai „érvényüket vesztették”

Szeptember elején azonban a Liszt Intézetet arról tájékoztatta a külügy politikai vezetése, hogy a kulturális rendezvényeket nem tarthatja meg, és azok szervezésében sem vehet részt. A döntést a kulturális intézményrendszer struktúraváltásával indokolták, mondván, a külhoni magyar nemzeti közösségek kultúráját bemutató programok „érvényüket vesztették”.

A botrányos intézkedésről szóló keddi országgyűlési napirend előtti vitában Magyar Péter büszkén kiállt a határon túli magyarokat sújtó külügyminisztériumi betiltó döntés mellett

- fogalmaztak.