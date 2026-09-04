Azonnali szerződésbontásról döntött Lannert Judit, eltűnnek a Déryné tartalmai

Lannert Judit a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az Oktatási Hivatal azonnali hatállyal megszüntette együttműködését a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.
A mai napon intézkedtem, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Ez megtörtént”
– közölte a miniszter.
Lannert Judit új alapokra helyezi a drámapedagógiai tartalmak kiválasztását
A döntés értelmében a Déryné szakmai anyagai lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról.
Lannert Judit ugyanakkor hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen legyen az oktatásban, és az ehhez kapcsolódó tematika a gyermekek, valamint a pedagógusok számára egyaránt hozzáférhető maradjon.
A jövőben a szakma és a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium bevonásával, közös egyeztetés alapján választják ki a portálon megjelenő drámapedagógiai tartalmakat.