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lannert judit

Azonnali szerződésbontásról döntött Lannert Judit, eltűnnek a Déryné tartalmai

1 órája
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Az Oktatási Hivatal azonnali hatállyal felbontotta a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött szerződését. Lannert Judit intézkedése nyomán a társaság szakmai anyagait eltávolítják a Nemzeti Köznevelési Portálról, a drámapedagógiai tartalmak azonban a jövőben is helyet kapnak az oktatásban.
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Lannert Judit a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az Oktatási Hivatal azonnali hatállyal megszüntette együttműködését a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. 

Lannert Judit
Lannert Judit döntésének értelmében a Déryné szakmai anyagai lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról (Forrás: Facebook/Déryné Program)

A mai napon intézkedtem, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Ez megtörtént” 

– közölte a miniszter.

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A döntés értelmében a Déryné szakmai anyagai lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról. 

Lannert Judit ugyanakkor hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen legyen az oktatásban, és az ehhez kapcsolódó tematika a gyermekek, valamint a pedagógusok számára egyaránt hozzáférhető maradjon.

A jövőben a szakma és a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium bevonásával, közös egyeztetés alapján választják ki a portálon megjelenő drámapedagógiai tartalmakat.

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