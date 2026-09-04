Azonnali szerződésbontásról döntött Lannert Judit, eltűnnek a Déryné tartalmai

Lannert Judit új alapokra helyezi a drámapedagógiai tartalmak kiválasztását

A döntés értelmében a Déryné szakmai anyagai lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról.

Lannert Judit ugyanakkor hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen legyen az oktatásban, és az ehhez kapcsolódó tematika a gyermekek, valamint a pedagógusok számára egyaránt hozzáférhető maradjon.