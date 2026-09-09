Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az iPhone Duo, bemutatta első hajlítható telefonját az Apple

lannert judit

Vagyonellenőr volt Lannert Judit férje, most a miniszter világítaná át a rendszert

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Komoly összeférhetetlenségi kérdések és családi összefonódások merültek fel az alapítványok tervezett átvilágításával kapcsolatban. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter ugyanis Magyar Péter utasítására felszámolná az egyetemi alapítványi rendszert, miközben férje korábban a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány vagyonellenőreként dolgozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lannert juditdeák dániellászló géza béladebreceni egyetemalapítványférjMagyar Péter

Kellemetlen személyes érintettségre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Deák Dániel. A politikai elemző szerint miközben Magyar Péter miniszterelnök arról beszél, hogy az egyetemi alapítványokban „a politikai kinevezettek szétlopták az egyetemeket”, oktatási miniszterének, Lannert Juditnak a férje korábban éppen egy ilyen szervezet ellenőrzésében vett részt.

Lannert Judit
Vagyonellenőr volt Lannert Judit férje, most a miniszter világítaná át a rendszert (Forrás: Facebook/Lannert Judit)
„Vagy ő, vagy én!” – Lannert Judit nem volt hajlandó egy színpadra állni Debrecen polgármesterével

Lannert Judit nem válaszolt a kérdésekre

Az átvilágítás során elkerülhetetlenül felmerülhet, mennyire volt eredményes a korábbi vagyonellenőrzés, illetve feltárt-e bármilyen szabálytalanságot László Géza Béla. 

Kérdés az is, milyen garanciák biztosítják, hogy a vizsgálat Lannert Judittól függetlenül értékelje azt az időszakot, amikor férje az alapítványnál dolgozott.

Egyelőre arra sem érkezett válasz, hogy a miniszter részt vesz-e a vizsgálat irányításában, kiterjed-e az átvilágítás férje korábbi tevékenységére, kizárják-e Lannert Juditot az érintett döntésekből, valamint nyilvánosságra hozzák-e az ellenőrzés megállapításait.

A hallgatás így egyelőre nem oszlatta el a Deák Dániel által felvetett összeférhetetlenségi aggályokat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!