Vagyonellenőr volt Lannert Judit férje, most a miniszter világítaná át a rendszert

Kellemetlen személyes érintettségre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Deák Dániel. A politikai elemző szerint miközben Magyar Péter miniszterelnök arról beszél, hogy az egyetemi alapítványokban „a politikai kinevezettek szétlopták az egyetemeket”, oktatási miniszterének, Lannert Juditnak a férje korábban éppen egy ilyen szervezet ellenőrzésében vett részt.
Lannert Judit nem válaszolt a kérdésekre
Az átvilágítás során elkerülhetetlenül felmerülhet, mennyire volt eredményes a korábbi vagyonellenőrzés, illetve feltárt-e bármilyen szabálytalanságot László Géza Béla.
Kérdés az is, milyen garanciák biztosítják, hogy a vizsgálat Lannert Judittól függetlenül értékelje azt az időszakot, amikor férje az alapítványnál dolgozott.
Egyelőre arra sem érkezett válasz, hogy a miniszter részt vesz-e a vizsgálat irányításában, kiterjed-e az átvilágítás férje korábbi tevékenységére, kizárják-e Lannert Juditot az érintett döntésekből, valamint nyilvánosságra hozzák-e az ellenőrzés megállapításait.
A hallgatás így egyelőre nem oszlatta el a Deák Dániel által felvetett összeférhetetlenségi aggályokat.