Vagyonellenőr volt Lannert Judit férje, most a miniszter világítaná át a rendszert

Lannert Judit nem válaszolt a kérdésekre

Az átvilágítás során elkerülhetetlenül felmerülhet, mennyire volt eredményes a korábbi vagyonellenőrzés, illetve feltárt-e bármilyen szabálytalanságot László Géza Béla.

Kérdés az is, milyen garanciák biztosítják, hogy a vizsgálat Lannert Judittól függetlenül értékelje azt az időszakot, amikor férje az alapítványnál dolgozott.

Egyelőre arra sem érkezett válasz, hogy a miniszter részt vesz-e a vizsgálat irányításában, kiterjed-e az átvilágítás férje korábbi tevékenységére, kizárják-e Lannert Juditot az érintett döntésekből, valamint nyilvánosságra hozzák-e az ellenőrzés megállapításait.

A hallgatás így egyelőre nem oszlatta el a Deák Dániel által felvetett összeférhetetlenségi aggályokat.