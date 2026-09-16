Lannert Judit férje már nem dolgozik az egyetemi kekvának, a minisztérium szerint nem történt összeférhetetlenség

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszteri felkérését követően férje, László Géza távozott a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány vagyonellenőri tisztségéből. A férfi 2021 júliusától 2026 áprilisának végéig töltötte be a pozíciót, a minisztérium tájékoztatása szerint pedig a családi kapcsolat ellenére sem állt fenn jogi összeférhetetlenség – írja a Magyar Nemzet.

Lannert Judit férje, László Géza korábban a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány vagyonellenőre volt (Forrás: Facebook)

Lannert Judit férje, László Géza öt éven át volt vagyonellenőr

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterként az egyetemi alapítványi rendszer átalakításával, illetve az alapítványok korábbi működésének vizsgálatával kapcsolatban is érintett, miközben férje, László Géza korábban a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítványnál dolgozott vagyonellenőrként. A személyes érintettségre Deák Dániel is felhívta a figyelmet, szerinte kérdéses lehet, hogy a miniszter felügyelete mellett zajló vizsgálat mennyire tudja függetlenül értékelni azt az időszakot, amikor László Géza az alapítványnál töltötte be tisztségét.

A politikai elemző azt is felvetette, hogy miközben Magyar Péter korábban élesen bírálta az egyetemi alapítványi rendszert, Lannert Judit férje éppen egy ilyen alapítványnál látott el ellenőrzési feladatokat. Deák szerint ezért

tisztázni kellene többek között azt is, hogy az átvilágítás kiterjed-e László Géza korábbi tevékenységére, illetve milyen garanciák biztosítják, hogy az érintett időszak vizsgálata a minisztertől függetlenül történjen.

Az üggyel kapcsolatban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tájékoztatta a Magyar Nemzetet. A tárca szerint László Géza 2021 júliusától 2026 áprilisának végéig töltötte be a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány vagyonellenőri tisztségét, megbízási szerződés alapján, megbízási díj ellenében. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a vagyonellenőr nem döntéshozó: feladata a vagyonkezelés, valamint a kuratóriumi döntések vagyoni hatásainak ellenőrzése és vizsgálata. A tárca szerint ebből következően László Géza korábbi megbízása és felesége jelenlegi miniszteri tisztsége között jogi összeférhetetlenség nem állt fenn.